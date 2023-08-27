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【兩性關係】男生為讓女友留「美好」回憶遊峇里談分手　事隔一年結局意想不到

親子 19:12 2023/08/27

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這個回憶認真難忘!

印尼峇里島一個非常浪漫的地方，很多情侶會選擇到當地求婚或結婚，但竟然有人選擇去當地分手。一名導遊分享了自己的難忘經歷。

台灣一名導遊上節目《新聞挖挖哇》分享「變態旅客嚇瘋導遊，分手結局跌破眾人眼鏡」的經歷，導遊自稱小胖，他透露曾帶公司團遊峇里島，玩到第3天晚上回酒店時，一名女生哭著求助「幫我弄另一外間房」，追問原因後，女生說「男友這一次帶我來，是專程來分手的。」

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小胖聽罷後，非常驚訝，心想峇里島是情侶心目中的求婚的聖地，「怎麼會帶來分手？」

但女生非常難過無法再與男友同房，並希望隔天就能提早回程。於是小胖幫忙處理住宿，同時勸退一天只有一個班機，「只剩2天而已」，女方只好答應獨自在酒店住2晚。

事後，小胖找來男友聊一聊，「你沒事，人家浪漫來這邊求婚的，而且你們也交往這麼久，你在做什麼？」男方則回，「就是想讓她有一個美好的回憶，才帶來這邊分手。」小胖忍不住怒指對方：

你很變態！

而剩下的2天行程情侶各走各，情況很尷尬，其他團員關心是否吵架，結果得知是帶來分手的，便罵「很無聊，分手就在台灣分就好。」看著女生傷心的樣子，讓小胖也相當不捨，然而男生回應仍讓人吐血，

這次就讓她有美好回憶，有交過我這個男友！

事隔1年，該公司同樣找小胖帶團出遊，他便關心這對情侶的後續狀況，結局竟然是「兩個結婚了」。原來情侶返台後確實真的分手，但男生又反悔追求，覺得女友還是比較好。

最後，小胖哭笑不得透露，這小倆口生小孩後，不僅發喜帖又送彌月油飯給他，總之慶幸這結局是圓滿的。

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責任編輯︰王明芳

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