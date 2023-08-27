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【無間一戰】11年後與謝天華合作　黃宗澤拍到汗流浹背：最辛苦係我！

娛樂 19:26 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

黃宗澤（Bosco）、謝天華及陳山聰領銜主演的電影《無間一戰》，是Bosco與天華11年後再合作，二人幕後老友鬼鬼，天華更大爆Bosco因戲中打最多，片酬亦最多，而幕前二人就打到飛起ZD1

當中一幕龍山劫囚車場口，Bosco便拍到全身盡濕：「要數戲中最辛苦一個一定係我！」 《無間一戰》故事講述身為毒梟集團頭目的弟弟（Bosco飾）與擔任緝毒警察的哥哥（謝天華飾）捲入一場毒梟鬥爭中，兩人為了各自的目的而展開交鋒。

當中一場重頭戲就是Bosco與天華在龍山隧道一場，劇中Bosco飾演臥底，與一班僱傭兵槍林彈雨下劫囚車。

車內是他想靠近社團話事人的兒子胡子彤，Bosco說：「我要俾人又要打人，最後又要同返反派嗰邊打，最辛苦應該係我！連放煙霧彈都係我。」 

Bosco汗流滿面

由於隧道空氣唔流通，Bosco又避彈衣、防毒面罩，試完走位拍完一個鏡頭，他已汗流滿面，T恤濕透，Bosco說：「個面罩好熱好焗，有啲辛苦，但真係好意外劇組竟然真係封咗一條隧道去拍，人生真係第一次，以前睇戲就睇得多，所以辛苦都值！」

另外，同場天華多年沒返來拍戲，今次再同Bosco合作大家同聲同氣外，天華表示一向鍾意港產片的味道，令他好有歸屬感。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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