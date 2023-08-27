【睡眠問題】醫生揭日睡不足5小時　死亡風險恐增25%

▲ 醫生揭日睡不足5小時，死亡風險恐增25%。

睡眠對健康很重要性，但究竟一日要睡多少才足夠？美國一名眼科醫生日前就引述研究分享，一天的睡眠時間少於5小時，可能會導致早逝，而最佳的睡眠時間是每晚 6 至 8個 小時，若果睡超過9小時，對健康也有害。

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據UNILAD報道，美國知名眼科醫生Dan Friederich在 TikTok拍片分享，引述由倫敦大學學院在2022年進行，針對英國7,864 名 50 歲以上人士的一項研究。研究表明，最佳睡眠時間是每晚 6 至 8 個小時，最好至少也要有 7 個小時。

他表示，如果睡眠時間超過9個小時，對健康也有害。但睡眠時如間少於5個小時，則可能是最糟糕的事，早死風險增加四分之一。

Dan Friederich引述研究解釋，50歲以上成年人如睡眠時間少過5小時，患上慢性病風險增加20%；而比起睡7小時以上的人士，患2種以上慢性病的風險更會高出40%。他指出，睡眠不足與心血管疾病，以及所有類型的疾病都有關，恐令死亡率全面上升。

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責任編輯：羅嘉欣