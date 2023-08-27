【迎新營】港大護理O Camp爆組爸媽吸大麻疑雲　校方正了解事件

▲ 主辦迎新營的港大護理學會昨（26日）表示，正就有關迎新營安排的網上言論檢視安排，承諾必定秉公處理。（港大護理學會ig截圖）

香港大學護理系迎新營（O Camp）爆學生吸食大麻及非禮疑雲。近日網上流傳1名應屆港大護理系新生，撰文指近日參加學系迎新營，其間有俗稱「組爸媽」、較高年級的護理系學生輔員公然吸食大麻，場內傳出陣陣刺鼻氣味，更聲稱活動時被組爸非禮，另一日玩濕身「水game」更被禁止更換深色衣物。主辦迎新營的港大護理學會透過社交媒體表示，正就有關迎新營安排的網上言論檢視安排，承諾必定秉公處理；港大校方則表示正了解件。

網傳新生帖文：玩水game禁換深色衫 「人生最痛苦日子」

有過萬人追蹤的instagram帳戶「軒軒萬事屋」昨日（26日）發帖，轉述1名自稱今屆港大護理系新生分享參加迎新營經歷，提及迎新營首晚舉行「disco活動」，「一入到場地就聞到一陣好攻鼻嘅味，令我同其他組員都覺得唔舒服，之後問過組爸媽先知道係大麻。」他形容後期氣味更強烈，「好似好多組爸媽都喺度食緊，我同我朋友嗰組嘅爸媽都有食同飲醉，拋低我同其他同學唔理，成個活動入邊我哋都好驚好迷茫」；該新生更指有組爸趁亂對其「摸手摸腳，上下其手」，其他組新生也有相同遭遇。

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帖文亦提及，翌日被組爸媽規定穿著營tee玩「水game」，禁止更換深色衣物，「即使我嗰組（營tee）算深色啲都見到內衣，加上濕咗水，可以話係走曬光，仲要畀啲唔友善嘅目光望住。」活動後該新生及其他組員亦不准更衣，當晚回房後更「被逼」捱夜飲酒，導致出營後身體不適。

該新生亦說不敢揭露組爸的性騷擾行為，亦感到主辦營會的學會莊員跟涉事組爸媽是同一夥，感到投訴無門，形容「呢三日兩夜係我人生最痛苦嘅日子，帶咗好多陰影畀我」，更令他「唔想讀落去」。

港大護理學會：正檢視安排 秉公處理

據港大護理學會早前發布宣傳資料，迎新營於上周日至二（20至22日）舉行，在校外的保良局賽馬會大棠渡假村舉行，設有100個名額，每名新生付費980元。學會提及迎新營活動，包括「刺激水game」、「high爆全場營火晚會」，以及新增「disco night」，跟帖文提及出現的活動內容脗合。學會事後於昨日深夜發帖稱，就較早前網上出現有關迎新營安排言論，該會正積極檢視有關安排並會嚴正處理，籲有關人士將相關投訴及證據傳送至學會電郵，強調該會必定秉公處理。

港大護理學院已跟學生組識會面 警方暫無接獲報案

警方稱截至今晚，港大及營會所屬警區也無接獲相關報案。港大發言人今回覆本報查詢表示，正了解事件，也知悉港大護理學院已與主辦迎新活動的護士學生組織接觸及會面，作進一步了解，校方暫未回應事件中學生涉嫌違法行為情節是否屬實。

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記者：馮琪雅