【香港小姐2023】馮盈盈師妹莊子璇大熱奪冠　外表甜美與COLLAR成員Day屬中學同學

▲ 馮盈盈師妹、15號莊子璇（Hilary）大熱奪冠。

《2023香港小姐競選決賽》將於今晚（8月27日）在TVB電視城舉行，馮盈盈師妹、大熱的15號莊子璇（Hilary）登上冠軍后座。

現年21歲的莊子璇在香港大學修食物及營養科學，因此除被稱「翻版IU」外還被叫「馮盈盈師妹」。

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Day中學同學

莊子璇是ViuTV女團COLLAR成員阿Day（許軼）的中學同學，更稱二人經常一齊玩。

不過莊子璇十分醒目，曾向傳媒表示自細只看TVB，所以直到Day成為COLLAR成員後，她才知有《全民造星》此節目，更稱唱歌跳舞非自己強項，因此沒想過入女團，認真識做。

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▲ （陳慧安 攝）

甜美外表吸粉絲

莊子璇以甜美樣子吸引不少網民關注，從其社交網可見，有鄰家女孩感覺的她不像其他佳麗有性感水着照，大多以旅行生活照為主，相當清純可愛。

早前，她分享大擺不同可愛甫士的相片，分別有舉V﹑托頭和扮思考甫士，令不少網民紛紛讚好。而且，莊子璇現時只是參選港姐未入行，已經有粉絲後緩會支持，認真厲害。

雖然莊子璇身材也屬有料之人，但一向少行性感路線而是走可愛風，近日她在個人社交平台上載幾張在cafe以「男友視覺」方式拍的照片，並寫：「Coffee Tea or...」成功俘虜粉絲，絲絲留言大讚可愛。

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早前曾入院

被視為大熱的莊子璇抽中試戴后冠，並打破「試戴后冠的魔咒」奪冠。

早前曾入院莊子璇曾接受TOPick訪問說：「好返好多喇，本身嚴重一啲，全身紅晒，條腰最嚴重。塊面都腫到馬騮屎忽咁，（皮膚）急性過敏。醫生話主要係免疫力低咗，同埋壓力太大，導致突然間咁。」

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問到是否受訓引致壓力大？她回應：「我覺得（訓練）還好，唔係話好攰，可能係潛在嘅壓力，但做得呢行都要面對呢啲嘢，未試過咁跨張。平時紓緩壓力就係食嘢，但𠵱家又唔食得嘢。」

同時，莊子璇曾直言怕再度出現敏感的情況，並盡量Keep住食藥。

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