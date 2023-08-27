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【核污水】赴印度出席B20峰會　梁熙：多國批日排核污水損各國利益

政治 22:04 2023/08/27

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

梁熙正於印度出席B20峰會。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員梁熙今天到達印度新德里，參與本年度的B20峰會。梁熙稱，與多個來自印度、澳洲、瑞典甚至日本等不同國家的代表討論時，大家都批評日本政府做法短視、損害世界各國利益、行為極度不負責任，完全違反本次B20峰會RAISE的主題中的「負責任、可持續及公平」的營商原則。

梁熙表示，不單各國代表批評日本，甚至日本的企業代表亦表示國民對做法表達憂慮。梁熙認為日本應立即停止排放核污水。他續指，與會代表同意未來繼續就事件緊密溝通、多渠道持續跟進，包括在B20、G20峰會等國際會議持續表達要求和施壓，並爭取明年B20峰會加入海洋保護的議題。

梁熙和與會代表交流。（民建聯供圖）

梁熙指出，日本做法令多個地方抵制日本水產，亦會嚴重影響日本企業，形容日方行為是損人不利己。他希望，國際社會可以團結一致，齊心向日本說不。

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責任編輯：林曉君

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