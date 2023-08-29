議員收溫馨提示　忌「跑場比跑區多」宜多做三件事

▲ 立法會議員收到新一份「溫馨提示」

官場有新風，未來會減少高官齊齊現身主禮各式活動。消息指，要改革的還有立法會議員！據知，議員群組日前收到逾千字「溫馨提示」，提醒議員不能「跑場比跑區多」，要多做三類實事。

新制度下，建制圈子不時有人警惕，建制必須更積極有為，「因為無得再賴時局、泛民。」但近期無論官員、議員都發生引起負面觀感事件，惹各方關注。

在特首李家超周日提出新改革之際，立法會議員同收一份來自立法會「班長」廖長江發出的「溫馨提示」，文中劍指議員被指會議出席率、法案投票率偏低，及頻繁出席團體飲宴、應酬及娛樂活動、開幕式兩類事宜。提醒議員哪些應多做，哪些不宜，目標是要給予市民「勤政愛民」的印象。

「唱歌活動多人 開會投票不見人 不符期望」

「溫馨提示」指出，議員月薪10萬元，「如果市民經常見到立法會議員，出場比出席多，跑場比跑區多，就會認為議員沒有盡忠職守，浪費公帑。」直言若議員出席唱歌、演藝、體育活動的報道，比立法工作更多，市民或覺得是「不務正業」，強調這是觀感問題。言下之意是希望議員少些出席團體飲宴、「打卡」式的娛樂、應酬。

至於哪些應多做，以顯示勤政愛民？「溫馨提示」提及三類︰1.深入研究民生痛點，與政府商量後提出可行解決辦法，開記者會對外宣布；2.盡量出席立法會各項會議，大會是必須出席，另要積極提問，積極參與各種投票；3.多探訪弱勢社群，接收市民投訴及協助解難，制度問題多與有關部門探討，修例優化。重點是要多善用社交平台，讓市民知道。

有資深建制提醒，「班長」如此語重心長，相信已非近日輿論關注那麼簡單，建議大家認真領悟班長話中意，認為其實這份溫馨提示已畫下清晰的「底綫」，「出席唱歌、應酬活動就很多人，開會、投票卻不見人，不符期望。」但強調並非讓議員完全謝絕這類活動，只是更應予大眾議員履職盡責的形象。

有議員相信大家都會支持遵從，但亦有議員解釋，參與唱歌活動並非想展示歌喉，稱有時是因為主辦單位邀請與民同樂，認為亦是服務市民、拉近與市民距離的方式之一，至於參與體育活動則是希望為推廣體育運動出一分力，但強調未來會更好平衡，只是有時報道與否並非他們說了算。

有份參與下月舉行的「立會好聲音」的選委界議員管浩鳴稱，音樂會說慶祝中秋和國慶活動的其中一種形式，期望與眾同樂，「搞活香港」和製造開心氣氛。

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