【激活股市】業界促減免印花稅　譚岳衡：亟需政府採取強有力手段提升動能

▲ 左起：李惟宏、譚岳衡。（資料圖片）

特首李家超昨日見記者時主動透露，將由財政司司長成立小組，專責研究如何增加股票市場的流動性，有關小組細節財司本周會公布，料涵蓋短期及長期措施，他希望小組可在《施政報告》公佈前提交建議。

中資證券業協會永遠名譽會長、交銀國際董事長譚岳衡對特首提出設立小組研究提升股市流動性表示歡迎，相信小組會順應市場呼聲，跟隨國家出台快捷、高效的政策，提振市場信心。

本身是立法會會議員的譚岳衡續指，在施政報告諮詢期間，包括他在內的幾位立法會議員以及業界，都強烈建議降低或取消股票印花稅以增強股市流動性，強調市場低迷程度，亟需政府採取強有力的手段提升動能，相信現時是政府調整印花稅的最佳時期，因為市場意見高度一致，加稅已有兩年時間，認為至少應和國家一致，減半徵收股票印花稅，或者單邊徵收。

李惟宏：印花稅愈低愈好 促快推投資移民計劃

立法會金融服務界議員李惟宏指，有不同消息指內地正採取不同措施以激活市場，認為特首此時宣布成立小组研究增加股票市场流動性，是正面及合適，代表特區政府知道業界和資本市場面對的客觀問題。

李惟宏日前出席傳媒午宴時表示，短期而言，希望可降低股票印花稅，向市場釋放信心，「愈低愈好，愈進取幫助愈大」，甚至未來6個月至1年可暫時豁免。又期望，新一份施政報告可落實「資本投資者入境計劃」，以吸引更多人才及資金來港。他希望有關政策要「立體」，為投資者提供足夠支援配套，尤其子女教育問題。

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記者：林曉君