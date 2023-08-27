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【日本核廢水】東電僅能處理3成核廢水放射物　承認除排海外無後備方案

社會 22:02 2023/08/27

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東京電力公司早前邀請多間中外媒體參觀福島核電廠，本港有一間電視台獲邀，據報導，東電現時只能處理3成核廢水放射物並將之排海，東電亦承認若排海計劃行不通，並沒有其他後備方案。

本港電視台獲安排到核電廠了解核污水處理過程，報導指，東電僅能處理3成污水的放射物，而K4儲槽群就負責存放經過多核種除去處理系統處理（ALPS）的核廢水，5組污水罐中有3組運作，每組存放1萬噸水，要各分析3個月，如不合乎標準要再經ALPS處理。

合乎標準則會被運至靠近海邊的稀釋區，一般會採用1比700海水的比例混合，而由於現時剛排放廢水，就會採用1比1200，若無問題核廢水便會進入地下水槽再經管道排出1公里外的大海。東電有職員24小時監測排水，若發現放射性物質超標會關上水閘，可以在10秒內停止排水。

報導又稱，東電只解釋如何量度氚流量，未有回應如何量度其他放射性物質，東電並同時承認若排海計劃不成功，並沒有「PLAN B」，亦不打算引入其他國家的組織或機構監管排放核污水。

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