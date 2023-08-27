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【翹英結業】白武士洽談接手失敗　翹英家長稱停止提供營運資金

社會 23:30 2023/08/27

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教育中心翹英教育今日（27日）宣布5名翹英家長明起暫停向翹英提供資金。（翹英facebook截圖）

教育中心翹英教育於7月底宣布5間中心全線結業，事隔1周、本月初又突然宣布將陸續「復課」，令不少家長苦主無所適從。翹英教育今（27日）透過facebook公布，有「白武士」在過去28日跟翹英董事彭芷彤接觸，但至今未能就接手事宜達成共識，明日（28日）將停止向翹英提供資金，並透露有5名家長在過去28日自願出資數十萬元以支付導師薪金及教材的5名翹英家長。

帖文透過翹英教育facebook帳戶、以「5位家長自願者」署名發出，聲稱5名志願者本身都是翹英學生家長，自8月1日起集資提供了數十萬元予翹英教育，用作支付28天的教師薪資、拖欠電費、教材教具和其他費用，希望翹英教育可以維持運作，直至找到「白武士」。

文中未有透露洽談的「白武士」身份，但透露該名「白武士」曾在過去28日跟彭芷彤就教育中心牌照、教室租約、課程設置和未來合作等事宜，進行多次溝通，「但是很遺憾，經過這幾週的努力，雙方無法達成一致」，故5名們家長決定，明日開始停止對翹英教育的私人支持，直至找到解決方案，此前「一切翹英的事宜與我們無關」，形容此屬「一個困難決定」。

翹英多間分校在本月初起曾陸續貼上宣布「復課」告示，其後有自稱代表彭芷彤或新投資者的人士，籲家長可繼續回校上課，或要求家長主動聯絡商討退款，惹來不少家長質疑中心並無意退款，只是拖延時間；另有家長曾受訪表示復課其間師資下降。

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責任編輯：馮琪雅

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