【香港小姐2023】王怡然奪亞軍兼最上鏡小姐　Lynn感謝香港網友支持

《2023香港小姐競選決賽》在昨晚（8月27日）完美落幕，現年21歲的王怡然（Lynn）奪得亞軍兼最上鏡小姐獎項，相當厲害！

在賽後，Lynn接受TOPick訪問分享感受，她直言沒有想過自己會奪獎，大感驚喜！

【香港小姐2023】王怡然煲星爺《逃學威龍》學粵語 兩位佳麗教王敏慈講廣東話

Lynn沒想過躋身三甲

對於成為今屆港姐亞軍，Lynn感開心、驚喜，直言指自己沒有想過奪三甲位置，並指本來已計劃完騷後打邊爐。

問到對自己哪一環節的表現最為滿意，Lynn說：「其實個個part都幾滿意嘅，因為training咗好耐，依家廣東話都講得俾我自己predict（預測）嘅再好啲，同埋笑容都一致有keep住，咁就好開心。」

她強調自己真的沒想過可躋身三甲，「之前都係畀自己打氣，其實無咁trust自己真係可以。」

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有意入行發展

Lynn有意入行，皆因她在浸會大學修讀傳理系，現時就尚有一年便畢業。

另外，她形容與王敏慈一同奪獎是雙重開心，「我啱啱同佢講，因為我哋之前都話，我哋嘗試講廣東話，但我哋廣東話都唔係咁標準，依家講得幾好。」

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Lynn獲香港網友打氣

至於問到內地佳麗奪獎會否擔心認受性被質疑，Lynn坦言在備戰期間收到很多鼓勵。

她說：「我自己都好surprised，因為有好多香港嘅網友dm，支持、鼓勵我，話只要你努力，我哋都睇到你嘅進步，我就好開心，真係多謝你哋。」並透露媽媽有到現場為她打氣！

▲ 王怡然（陳慧安 攝）

本屆最瘦佳麗

其實在今屆16位佳麗當中，今年21歲、164cm的Lynn為最輕盈，體重只得42.5kg。

所以Lynn與一眾佳麗站在一起時，身型明顯屬嬌小一族，更添可愛感。16位佳麗出席美容活動，做伸展運動、玩問答遊戲，Lynn有份獲得「智美大獎」。

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努力學廣東話

Lynn曾接受TOPick訪問，被問到如何備戰，她謂會努力練好廣東話，至於身型方面，由於她已經很纖瘦，故不需要減磅。

她過去在小紅書拍片分享：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」

Lynn並透露，頻頻看周星馳《逃學威龍》系列學廣東話：「1、2、3集都有睇，尋晚仲有睇《賭神》！」

此外，她在小紅書、抖音帳號也有不錯的人氣，她最近在抖音也分享自己養成易瘦體質、介紹香港餐廳與商店的短片。

記者：游艾維、陳曉柔

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