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【刻薄新人】外國影婚紗相拒讓攝影師團隊用餐　準新人：影完自己返去食唔得？

親子 10:46 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

準新人外國影婚紗相，拒讓攝影師團隊用餐。

不少準新人都會到外國拍攝婚紗照，留下美好的回憶。雖說同行的攝影師、化妝師是受僱，但工作一整天給予用餐時間應是合理。不過，近日有準新人就在社交平台發帖指，她已給化妝師吃麵包，但對方仍表現得很肚餓，質問「去得外國唔係慣咗skip lunch咩？」

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湊得輕鬆啲
【為母則強】做紮鐵還百萬債養活5子女 紮鐵媽媽被拍門滋擾：我自力更生無呃人

有到外國影婚紗照的準新人，在一個討論婚禮籌備的私人facebook群組發帖問，去外國影相是否不用包攝影師和化妝師用餐，她表示自己給化妝師吃麵包，數小時後對方就表現得好肚餓，覺得很奇怪，

去得外國唔係慣咗skip lunch咩？

帖文被截圖後於facebook流傳，引來大批網民討論，不少人都批評事主孤寒和刻薄，認為即使不願意付費請婚攝團隊吃飯，也應該給予用餐時間，為何要使盡對方。有人笑言，團隊去外國出差就預了要「光合作用」。

事主見不少網民批評，又再於群組內出帖指，很多留言對她不公平，事主認為去外國用餐很貴，不會預坐低吃東西，覺得吃麵包是很正常，

影相化妝又無要求坐低食，影幾個鐘就黑口黑面，話晒我俾好多錢去外國影，影完自己返去食唔得？

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責任編輯：王明芳

 

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