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AGA十年唱作音樂路見證　下苦功踏紅館終改善現場唱功

娛樂 10:23 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

陳奕迅首晚現場。

AGA江海迦出道10年，歷時3年籌備，終於迎來首個個人紅館演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023，十年來其作品幾乎都是自己所寫，兩場演唱會曲目亦九成自己手筆，作為唱作人，無異是一個就見證。

向來予人抒情文藝的AGA，近年愛上式CityPop及90年代英國曲風，音樂上也加入更多類型，故開場曲的3首citypop 及R&B快歌暖場，包括《Count to Ten 》、《Mad》、《Mizu 》就展示她節奏感，及難得一見的舞姿。

其中，AGA脫去外套唱出的《MIZU》，身上穿著由二百萬針刺繡與珠片組成的浮世繪風格舞衣，相當耀眼。

AGA每日操肌兩小時迎戰紅館　出道十年最怕著高踭鞋

明顯有下苦功

以往在現場演繹總有沙石的AGA，今次明顯下過苦功，連升兩次key唱出 《Nights Without You》及重新改編的《Everyday》及《吃定我》，水準令人驚驚。

AGA換上型格暗黑造型，手執結他自彈自唱從未曝光新歌《The Lovers》，然後唱出《What Are We Gonna Do》及《理性與任性之間》，AGA穿著半截皮褸露出小蠻腰，燈光下騷出馬甲線，展示這半年努力健身的成果。

隨後AGA換上一襲白色紗裙，躺在舞台正中央唱出《若》，琴聲一落AGA緩緩站起，唱出《圓》，身穿黑色斗篷的舞者排成圓形，令大家對歌曲有更深一層體會。

小朋友合唱團。

為離世姐姐獻曲

隨後小朋友合唱團與AGA合唱《Better Me》，及後換上金色東方刺繡歌姬造型，於盆景一樣的鋼琴前自彈自唱，鋼琴離場後舞台正中懸著孤燈，AGA深情唱出《Miss u Goodbye》及《孤雛》。

這部分是她的個人心聲歷程，熟悉她的歌迷也知道是獻給離世的姐姐。

未婚夫也有捧場。

兩晚演唱會各有嘉賓，頭場有Eason，送上跟AGA合唱新歌《Special One》，最令樂迷振奮，其實Eason跟她早有淵源，曾為《一》當過劇場版獨白，這次也是一次再續緣份。

十年來，AGA其實儲不少流行作品，如壓軸唱出的《Superman》、《無期》、《一》及《Tonight》，大合唱場面感人，也見證了AGA一個音樂旅程。

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撰文：區家歷

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