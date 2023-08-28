【香港小姐2023】王敏慈回北京繼續學業　不怕廣東話差影響港姐形象：繼續努力

▲ 王敏慈奪得季軍。

《2023香港小姐競選決賽》昨晚（8月27日）三甲出爐，由15號莊子璇（Hilary）登上冠軍后座，「最上鏡小姐」4號王怡然（Lynn）屈居亞軍，17號王敏慈（Lovelle）奪得季軍。

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表現滿意

季軍王敏慈賽後接受TOPick訪問，直言初時感到緊張，但上台後發揮不俗，給自己表現不錯的評分：「覺得比起之前嘅自己好。（邊部分表現得好？）跳舞，同埋答古箏嘅問題，個問題比較有創意，我當時好緊張，但都答得OK，整體係OK。」

因參加港姐與亞軍王怡然成為閨密，王敏慈興奮表示：「好開心好開心！真係冇諗過可以一齊攞獎，因為我哋廣東話都唔係咁好，呢段時間我哋進步咗好多，聽到佢攞獎時我真係好開心。」

▲ （陳慧安 攝）

回北京讀書

由於亞軍及季軍得主，廣東話並非母語，問到會否擔心受到批評？

王敏慈大方承認廣東話確實不太好，但表示一定會繼續努力和進步：「演員係要學習，我同佢（王怡然）啱啱開始廣東話都好差，依家其實都OK，聽得明。呢個唔係一個大事情，我哋會繼續努力。」

▲ （陳慧安 攝）

於北京中央戲劇學院讀書的王敏慈，表示仍要返回內地繼續升學，尚有3年才畢業。

問到未來港姐的工作如何安排？她表示：「聽公司安排，公司喺內地都有公司。」她坦言最想當演員，對唱歌及跳舞也感濃厚興趣：「好鍾意舞台同表演。」

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章子怡+鞏俐師妹

現年21歲的王敏慈（Lovelle）擁169cm高䠷身材，體重卻只有49公斤，《2023香港小姐競選終極面試》以運動裝上陣的她被曾志偉大讚身形好。

王敏慈於香港出生、新加坡長大，在北京中央戲劇學院修讀表演系，是章子怡及鞏俐等國際紅星的師妹。2022年獲得北京中央戲劇學院表演系偶像劇表演與設計專業的港澳台僑全國第一名。

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6歲開始學古箏的她，擁有古箏10級水平，曾參加新加坡舉辦「全國華樂比賽」，獲得古箏獨奏第3名。她報名參加內地網上選秀節目《全明星偶像學院》，面試同樣表演古箏；早前在青年戲劇節演出舞台劇《海的女兒》時，獲得多幕劇單元的「優秀作品獎」。

港姐面試時因外貌與范冰冰相似而被封「翻版范冰冰」，標誌五官被質疑曾整容。好友不忍閨密被誣蔑，公開中學時期的舊照，當時王敏慈已擁有瓜子臉，跟現在容貌沒有太大分別，而她童年時已是一名小美人，力證美貌全天然。

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記者：游艾維、陳曉柔

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