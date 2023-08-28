【香港小姐2023】莊子璇未受負面新聞影響表現　Hilary最滿意自己泳裝問答環節

▲ 恭喜莊子璇！

莊子璇（Hilary）以大熱姿態在《2023香港小姐競選決賽》中奪冠，她在首輪面試已被封「港版IU」，一直都被睇高一線！

Hilary憑穩定發揮摘下今屆港姐冠軍，賽後接受與TOPick訪問分享喜悅，直言最滿意自己在泳裝問答環節的表現！

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莊子璇自評表現淡定

Hilary表示感謝支持，她稱自己在賽前對三甲之位有期望，並指需視乎表現而定，她說：「好好彩我覺得今日（決賽）都算係淡定。」

她在實前曾受負面新聞影響，被揭擅於「擦鞋」並專攻一眾幕後人員，Hilary指早前與眾評判聊天時，他們也稱不會看新聞：「相信評判有一個慧眼，識得邊個先係適合《香港小姐》嘅人。」

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最滿意泳裝問答

當被問到自己最滿意哪一環節的表現，Hilary回應道：「最滿意泳裝Q&A，因為好開心可以引到大家笑，雖然唔係我引嘅，但見到大家笑，我都好開心。」

她的媽媽、哥哥也有到場欣賞港姐決賽，Hilary直言：「佢哋都唔係好care有無攞獎，佢哋都係覺得我開心、enjoy個舞台就夠。」

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未有留意鼻影「出事」

另外，Hilary稱未有留意鼻影「出事」，皆因沒有時間照鏡。她指自己在奪獎後需「直踩」，兼稱沒有時間慶功。

她指，自己喜歡嘗試新事物，表示有意入行發展，似乎一眾粉絲可以好好期待！

▲ （陳慧安 攝）

甜美外表吸粉絲

Hilary以甜美樣子吸引不少網民關注，從其社交網可見，有鄰家女孩感覺的她不像其他佳麗有性感水着照，大多以旅行生活照為主，相當清純可愛。

早前，她分享大擺不同可愛甫士的相片，分別有舉V﹑托頭和扮思考甫士，令不少網民紛紛讚好。而且，莊子璇現時只是參選港姐未入行，已經有粉絲後緩會支持，認真厲害。

雖然Hilary身材也屬有料之人，但一向少行性感路線而是走可愛風，近日她在個人社交平台上載幾張在cafe以「男友視覺」方式拍的照片，並寫：「Coffee Tea or...」成功俘虜粉絲，絲絲留言大讚可愛。

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早前曾入院

比賽前，Hilary抽中試戴后冠，外界認為試戴后冠的佳麗無法奪得冠軍，她當時表示要打破「試戴后冠的魔咒」，結果她成功奪冠。

雖然她信心十足，但其實在8月中卻因壓力太大而曾經入院。

她於出院後曾接受TOPick訪問說：「好返好多喇，本身嚴重一啲，全身紅晒，條腰最嚴重。塊面都腫到馬騮屎忽咁，（皮膚）急性過敏。醫生話主要係免疫力低咗，同埋壓力太大，導致突然間咁。」

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記者：游艾維、陳曉柔

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