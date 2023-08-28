【新型騙案】港人深圳商場遇「擦鞋黨」　網民揭騙徒2大特徵

▲ 港人深圳商場遇「擦鞋黨」，網民揭騙徒2大特徵。

街頭騙案手法層出不窮！最近深圳疑似出現「擦鞋黨」，有網民指自己在商場坐下之後，忽然有一名年輕人走過來、不由分說地跪下為其擦鞋。事主指對方真正目的為推銷鞋子清潔劑，原本一度心軟，不過因為在社交媒體上看到過類似騙案，所以最終拒絕。

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事主上周三（23日）在小紅書上發文，表示自己在深圳某商場坐下，之後便忽然有一位年輕人走來跪在他面前，拿著一種東西主動要替他擦鞋。事主本來認為該名年輕人「搞得很可憐的樣子」，自己本身又容易心軟，差點便買下產品，但隨即想起「小紅書有人發過這種騙局」，而且據說是「很傷鞋子的東西」，於是便拒絕了對方。

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帖文一出引來不少網民回應，有人指出，這些「擦鞋黨」的手法往往是替你擦乾淨一隻鞋，然後要你出錢買下清潔劑，才會替你將另一隻鞋清潔乾淨。亦有人指此類促銷騙局早在十年前已在廣州出現，如今有復興跡象，「新聞也有說過是拿普通東西然後說是新科技產品售賣」、「我在金光華喝奶茶，三四波人過來要擦鞋」。不過另外有網民認為，這類推銷手法雖然不討喜，卻未又至於被納入「騙案」範疇，「騙局倒是說不上啦，這瓶東西是真的好用，就是不用那麼貴」、「騙子應該還不至於，就是賣的有點貴吧」。

到底要如何辨別「擦鞋黨」？有網民就歸類，如果遇上以下兩類人，便需格外小心：

四處張望的年輕人：年紀通常約二十歲左右，看來像大學生，他們會聲稱自己是創業、做兼職或學校實習，想請你幫忙一下

背着大背包，且背包看起來非常沉重，因為裏面通常都裝滿了清潔劑。

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責任編輯：羅嘉欣