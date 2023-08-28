【公屋輪候】排公屋7年無消息轉新界隊　母女2周獲派友愛邨糾結︰我住慣市區

▲ 有母女排公屋7年無消息轉新界隊，約2周獲派屯門友愛邨。

據房委會資料，截至6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，想上樓有排等。近日有一位媽媽在社交平台分享，她與女兒難抵私樓租金，排公屋7年卻無消息，於是毅然決定轉排新界隊，約2周就獲派屯門友愛邨，可是她們又住慣市區，苦惱應否接受單位。

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難抵私樓租金排公屋

該名媽媽於「小紅書」發帖表示，她與女兒原租住市區私樓單位，但她受不了租金持續上升，由$6,100增至$9,000，今年有可能再加租，媽媽坦言租金令她吃不消。母女早年決定輪候公屋，申請擴展市區二人單位，排了足足7年，去年11月曾見房屋署主任，可是之後一直沒有回音。

媽媽指在今年4月中轉排新界區公屋，約2周後就收到房署的配房通知書，首派屯門友愛邨單位。不過，她獲派公屋後又猶豫不決︰

我住慣市區，始終（屯門友愛邨）是沒有接觸過的地方，準備住在陌生的環境，有一種無力感，無奈……

她補充，除了因私樓租金負擔沉重，也由於大廈爆鹹水渠，沒沖廁水，而且升降機亦經常故障，而令她轉排新界區公屋，希望加快上樓，現在獲派公屋卻又很忐忑。

網民︰友愛邨交通便利

有網民認為，友愛邨雖位處屯門市中心位置，交通便利，附近有應有盡有，生活配套齊備，衣食住行都很方便。另一方面，友愛邨樓齡逾40年，有網民覺得太舊了，而且邨內人口老化，寧願再等市區公屋。點擊睇更多網民意見︰

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這位媽媽提及獲派問題單位，因此還有3次派屋機會，但擔心之後愈派愈差。最終，她去友愛邨實地看過單位後，決定接受了。

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責任編輯︰王明芳