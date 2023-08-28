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【時尚速報】UNIQLO聯乘KAWS 9月8日上架　買KAWS藝術書送限量KAWS XX布袋【內附多圖】

休閒消費 12:40 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

UNIQLO聯乘KAWS 9月8日上架。

相信大家對KAWS這位來自美國的街頭藝術家絕對不會感到陌生，他分別在2014年和2019年在香港舉行過大型的人偶展覽，當時均成為全城的「打卡位」，之後亦與時裝品牌如Dior Men和Comme des Garcons推出個聯乘系列，但合作得最多的就一定是UNIQLO，今個9月初KAWS將會與UNIQLO再次合作。

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過往在UNIQLO的UT系列中，KAWS就參與過無數次的創作，今次9月的聯乘系列將會推出10款成人及童裝款式的UT。

服裝的圖案以KAWS一手創作的經典人物COMPANION及BFF角色為主、款式自然離不開tee和衞衣，沒有獨得剪裁，純粹以KAWS的創作來吸引消費者。

不過今次最特別的是將會推出一本KAWS藝術書籍，由著名的創意藝術出版商Phaidon負責出版，書內收錄了當代藝術家的隨筆撰文，重塑當今對藝術和文化連結的思維邏輯，加上書附送印KAWS XX經典標誌的布袋，自然吸引力大增，值得入手。

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產品查詢：2577 5811

記者：何偉雄

 


 

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