【銀彈攻勢】兩碩士筍盤孫適婚年齡仍未婚 祖母憂心出絕招：先結婚獎勵百萬

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祖父母那一輩總是寵孫無極限！台灣一名嫲嫲對兩名未婚的男孫兒十分擔憂，出動銀彈攻勢利誘，揚言誰先結婚便可得到500萬台幣（125萬港元），不少網友知悉後開玩笑問，「阿嬤還缺孫子嗎？」

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綜合台媒報導，以上的個案是由中壢區美滿服務中心分享出來。根據資料，台灣自2011年起便設定每年的8月第4個星期日為「祖父母節」，該中心的主任徐乃義指出，於本月27日節日前夕，便收到不少的銀髮族的訴求，當中有對子孫抱怨的，也有想尋找黃昏戀的等等。

上述個案的嫲嫲今年76歲，兩名孫子分別為33歲及29歲，身高達180厘米以上﹑碩士畢業並且從事良好職業。兩人的條件甚為優厚理應不愁找不到伴侶，但因到達適婚年齡，還是令到當祖輩的憂心忡忡！

該名嫲嫲透露，她的丈夫已經過身。早前清明節，她帶同兩名孫兒到其墳前拜祭，並且許諾會帶他們到美滿服務中心相體，但是兩名乖孫竟偷偷離開。此次，嫲嫲終於成功把兩名孫兒「挾帶」到中心來，並且更把一本存摺展露出來。

徐乃義表示，存摺中的款項有800多萬台幣（200多萬港元），是嫲嫲畢生的儲蓄。可能本著「重賞之下必有勇夫」的心態，嫲嫲揚言，誰先結婚便可得到500萬（125萬港元），後結婚的也可得到300萬（75萬港元）。不過，徐乃義勸慰嫲嫲鼓勵孫子結婚是可以的，但是儲蓄應該留著安老才好。

消息一出，不少網友也讚揚這名嫲嫲十分疼愛孫子，「婆婆好有錢呀！」﹑「別人的阿嫲！總是會為自己的子孫著想～」；也勾出一些女網友打趣自薦道，「阿嬤我在這」﹑「我結」。

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責任編輯︰王明芳