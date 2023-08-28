【颱風消息】蘇拉或移向廣東一帶路徑存變數　熱帶氣旋海葵或與蘇拉產生相互作用

▲ 蘇拉料向東北偏北緩慢移動，本周中後期或移向廣東一帶。（資料圖片）

天文台表示，廣東地區風勢微弱。同時，驟雨及雷暴正影響華南沿岸及南海北部。今日（28日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。

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在上午10時，強颱風蘇拉集結在馬尼拉之東北約450公里，預料向東北偏北緩慢移動，於呂宋以東海域徘徊。

天文台指，一股微弱的東北季候風會在明日抵達華南，該區驟雨增多。熱帶氣旋蘇拉會在未來兩三日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來數日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。蘇拉的外圍下沉氣流會在本周中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

天文台展望，明日驟雨較多，漸轉吹東北風。隨後一兩日天色好轉，日間乾燥。

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記者：黃穎津