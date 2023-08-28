【拐帶疑雲】港島驚現疑似拐子婆 自稱保母中介欲抱B影相

▲ 家長要小心睇實小朋友！

近日接連發生疑似拐帶小朋友疑雲！昨日（27日）開始網上流傳一張對話截圖，一位港爸發出一篇「警世文」，提醒各位要小心，表示於太古康怡一間餐廳食飯，期間外傭帶BB出去行一陣，遇上一名疑似拐子婆，對方自稱保母中介詢問可否抱B拍照，醒目外傭即場拒絕。

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港爸將對話截圖放上網後，多個屬於港島區的Facebook專頁轉載，港爸在對話中表示，親身經歷，希望大家要小心。

他講述事件，稱在太古康怡疑有拐子婆想抱走其女兒，當時他正在餐廳進膳，工人姐姐就抱BB出去行一陣，遇上一名自稱是Babysitting agency的中年女人，用英文問姐姐可唔可以抱BB跟她拍照，姐姐當場拒絕，之後將BB抱回給僱主，姐姐向僱主表示「有個Crazy woman」。

姐姐向僱主形容對方:

50歲左右瘦削女人，著黑色間條背心。

及後僱主向朋友提起此事，有朋友表示在內地有好多，就是拍完照後，跟住有機會攞走BB，你大叫，他們就會展示相片表示你講大話，話自己是BB的親戚。

▲ 網上流傳的截圖。網上圖片

網友留言表示:「好在姐姐醒目」、「喺香港都安全嘅，同姐姐講依家有啲咁嘅人，唔好驚，佢捉住佢報警!」、「更危險又拐子佬又大刀會又搶劫。少啲出街安全啲」。

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責任編輯：王明芳