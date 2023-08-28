【網絡熱話】黃大仙酒樓職員疑落錯單　$698變$1187港女質疑是慣性套路

▲ 黃大仙酒樓職員疑落錯單，$698變$1187港女質疑是慣性套路。

點菜埋單要留神！有網民近日分享出外用膳的不快經歷，指與家人走到黃大仙一間酒樓用膳，並叫了一個價值698元的晚市套餐B，埋單時卻變成1,187元，她於是與店員了解情況，最終從電腦收據上，發現酒樓將上菜的菜式，變成了另一款索價較貴的套餐A。不過，更令女網民不忿的是，儘管餐枱的手寫單仍是B餐，但女職員卻以「你食咗喇喎」為由，焗事主埋貴單。

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女事主於Facebook群組「黃大仙區友」指因有內地年老親戚來港，於是便到酒樓，叫了一個供4至6人食用、價值698元的套餐B招待，不過卻想不到埋單時竟多出3百多元，最終從電腦收據，發現是上錯菜式之故，酒樓將她原先叫的套餐B，上了另一款標價998元的套餐A。而合計小費等其他費用，整張單共1,187元。

女事主於是用手寫單上標明是B餐與職員理論，對方卻以「你食咗喇喎。」、「「你冇留意條魚唔同？食之前你唔出聲？而家你食咗，你享受咗，咪當同老人家食餐豐富啲囉⋯⋯」回應，令女事主更為氣忿，認為酒樓職員是「趁住全枱老人家傾計 冇留意食咗」有混水摸魚之嫌。

女事主指A餐同B餐，雖然前者是用龍蝦及星斑、後者則是用蝦球及虎杉斑，但其他小菜是完全一樣，指「老人家掛住傾計，留意唔到，要硬食」是十分不合理，又懷疑類似事件非第一次發生。

從亞姐嘅專業反應和對答自如，有理由相信 唔止一次發生此類事件啦，好明顯係刻意落個貴餐，收貴幾百蚊！

女事主最後指為了息事寧人，最終有埋較貴的單，惟令「老人家好肉赤，離開酒家仲好唔憤氣」，她亦不禁於文末問網民「究竟落單果個錯，定係食果個錯！」，又指店方不老實，「發誓以後唔去」。

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責任編輯：羅嘉欣