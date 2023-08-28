【幼稚園】憂2歲頑皮仔無幼稚園收 港媽考慮辭工在家教學惹議

▲ 有港媽擔心2歲仔好曳，擔心冇幼稚園會收，所以考慮辭職當全職媽媽，自己在家教。

不少父母都想子女贏在起跑線，未夠1歲已經為他們報讀playgroup，不過有港媽日前在討論區發文，表示2歲仔「每日都好反斗」，遇到不滿就會大叫，擔心沒有幼稚園會收，而老公更提議她辭職，叫她當全職媽媽在家自己教，直至升小一為止，待她教好兒子規矩才返小學，以免被人標籤個仔好曳，港媽直言：「我其實咩教育經驗都無，淨係知道6歲前唔返學唔會俾人拉！」

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該名港媽早前在親子王國討論區發文，以「有冇人夠膽小朋友6歲前在家教學？」為題發帖，指2歲仔每日都好反斗，跳床跳梳化，有時不滿或被人阻止行為時就會大叫，她與老公考慮到兒子的情況，老公更索性勸她辭職，叫她當全職媽媽在家自己教，

傾傾下c6(死佬)話叫我不如quit咗份工，全職喺屋企教個仔，幼稚園唔一定要讀，喺屋企教好咗啲規矩先返學，費事俾人標籤好曳。

幼稚園正在招生，但港媽指兒子面試時，「咁跳脫唔知收唔收」，同時她在教育方面又零經驗，

我其實咩教育經驗都無，淨係知道6歲前唔返學唔會俾人拉！

她現在想到有2個方案，一就是安排兒子於1年後再報讀幼稚園，二就是全個幼稚園階段在家教學，對此，港媽亦希望其他家長網民能夠分享經驗。

網民意見一致

貼文一出，不少家長紛紛留言，認為港媽不應辭職自己教仔，小朋友應該返學學習社交能力和群體相處，「返學老師會教，佢亦會學其他同學仔乖乖地，點解唔俾佢返幼稚園？我覺得小朋友需要群體生活」、「咁更加要畀外人教好個小朋友，同埋學習群體生活，同其他小朋友相處」、「返學另一個環境，老師（而家幼稚園都有註校社工）亦有所觀察，較為客觀，第日真係要特別協助時，你都有support group」。

有網民更指老師會有方法教好小朋友，而小朋友見到其他小朋友也會跟住做，「除非係小朋友有特殊需要，否則唔建議小朋友唔返幼稚園」、「如有需要，帶小朋友去評估。 自己教未必等於教得掂操行。在家教學係好高深既範疇，你要準備非常多野，諗清楚先。」、「小朋友學下規矩緊要，父母角色有衝突，建議搵專業人士」。

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責任編輯：王明芳