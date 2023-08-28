  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【傷眼行為】女子長期側躺玩手機　眼底現1病變致右眼短暫失明

健康 12:00 2023/08/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

女子長期側躺玩手機，眼底現1病變致右眼短暫失明。

眼睛是靈魂之窗，長期以不當姿勢玩手機，隨時會影響視力。內地一名24歲女子長期側躺玩手機，導致右眼近視高達600度，日前她發現右眼突然短暫失明，求醫檢查後證實眼底出現病變。

最新影片：

童學園
【童學園】懶人包太太分享3款簡易有營早餐　每款只需15分鐘極速完成

根據《中國網看點》報道，湖南省張家界市一名24歲女子，大學時長期側躺玩手機，右眼近視達600度，比左眼度數高出300度。畢業後，她踏入職場工作，因經常閱讀和玩手機，導致用眼過度。

上周三（23日）晚上，女事主發現右眼突然失明，翌日早上又回復正常，由於擔心有異常，她前往醫院檢查，結果發現雙眼眼底出現豹紋狀病變，其中由於右眼近視較深，因此情況比左眼嚴重得多。

醫生指出，這種病變通常發生在1000度以上近視的人士身上，一旦形成，無論是藥物還是手術，均無法逆轉，最嚴重會導致失明。若事主之後再出現異常，例如5分鐘左右的短暫失明，便需要接受進一步治療。

女事主表示，現在會多加注意眼部保養，改善用眼習慣，亦打算每半年接受一次檢查，並服用葉黃素、魚油等保健品來護眼。

關燈玩手機是大忌

睡前玩手機十分傷眼。本港眼科專科醫生羅智峰接受TOPick訪問時曾表示，長期睡前關燈看手機，可導致眼睛痛楚、視力下降﹑黃斑部病變、白內障﹑眼乾症等症狀；若眼內前房較窄或有家族病例人士，也會增加急性青光眼的風險。

他指出，要減低眼睛吸收過量藍光，應該避免睡前關燈後看手機，如有必要，也要開著房燈，切忌只開一小盞床頭燈，有需要時，可選擇配戴具藍光過瀘功能的眼鏡。

同場加映：營養師推介護眼食物

點擊圖片放大
+3
+2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【不當戴Con】女子戴Color Con沖熱水涼　鏡片無法摘取和眼球「融在一起」
16:00 2023/08/11
【不當戴Con】女子戴Color Con沖熱水涼　鏡片無法摘取和眼球「融在一起」
【護眼食物】現代人用眼過度恐釀病變　營養師推薦6種護眼食物
12:57 2023/08/08
【護眼食物】現代人用眼過度恐釀病變　營養師推薦6種護眼食物
【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎
11:15 2023/07/14
【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎

你可能感興趣

【不當戴Con】女子戴Color Con沖熱水涼　鏡片無法摘取和眼球「融在一起」
16:00 2023/08/11
【不當戴Con】女子戴Color Con沖熱水涼　鏡片無法摘取和眼球「融在一起」
【護眼食物】現代人用眼過度恐釀病變　營養師推薦6種護眼食物
12:57 2023/08/08
【護眼食物】現代人用眼過度恐釀病變　營養師推薦6種護眼食物
【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎
11:15 2023/07/14
【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎
健康問題 近視 眼部保養 治療

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛
13:19 2016/11/15
運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛
BB幾時開始食固體食物？營養師推介半歲BB餐單
15:41 2017/12/19
BB幾時開始食固體食物？營養師推介半歲BB餐單