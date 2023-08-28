【香港小姐2023】10號港姐三甲不入賺觀眾緣　陳霈錤學歷高表現佳有望被力捧

▲ 觀眾為10號陳霈錤（Hera）三甲不入感不值。

《2023香港小姐競選決賽》於昨晚（8月27日）在TVB電視城舉行，15號莊子璇（Hilary）登上冠軍后座，「最上鏡小姐」4號王怡然（Lynn）屈居亞軍，17號王敏慈（Lovelle）奪得季軍，而10號陳霈錤（Hera）和16號郭珮文（Juliana）則於五強止步。

陳霈錤於昨晚的狀態不錯，雖然三甲不入但仍獲觀眾力撐，甚有觀眾緣。

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五強已滿足

陳霈錤於賽後接受TOPick訪問並表示：「其實我自己都覺得入讀五強已經好開心，同埋仲喺台下聽到有人支持10號，好Enjoy好開心，有人支持我，都已經好夠。都冇（失望）。我覺得能夠踏上呢個舞台Show到自己靚嘅一面其實都好足夠，都唔會諗咁多。」

被問到會否有意入行？她謂：「如果有機會我都會試吓唔同嘅嘢。」

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學霸港姐

今屆港姐學歷頗高，當中有5位是碩士，現年25歲的陳霈錤為香港大學文科碩士畢業，本來任職小學教師的她，更為參加港姐辭職，全心全意投入比賽。

陳霈錤雖然並非賽前大熱，不過她早前在越南拍外景出席《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，當晚嘉賓之一的視帝譚俊彥點名讚陳霈錤說：「佢個氣質令我覺得好舒服。」

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據她向大會提供資料，個人嗜好是旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳，而從其個人IG所見，有不少旅行照及彈鋼琴相片，此外她還有學瑜伽，至於志願是：「希望成為一個對世界有貢獻的人，能學以致用回饋社會。」

記者：游艾維、陳曉柔

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