  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 13:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】10號港姐三甲不入賺觀眾緣　陳霈錤學歷高表現佳有望被力捧

娛樂 12:55 2023/08/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

觀眾為10號陳霈錤（Hera）三甲不入感不值。

《2023香港小姐競選決賽》於昨晚（8月27日）在TVB電視城舉行，15號莊子璇（Hilary）登上冠軍后座，「最上鏡小姐」4號王怡然（Lynn）屈居亞軍，17號王敏慈（Lovelle）奪得季軍，而10號陳霈錤（Hera）和16號郭珮文（Juliana）則於五強止步。

陳霈錤於昨晚的狀態不錯，雖然三甲不入但仍獲觀眾力撐，甚有觀眾緣。

【香港小姐2023】三甲港姐誕生莊子璇奪冠　王怡然屈居亞軍王敏慈摘季軍

點擊圖片放大
+9
+8

五強已滿足

陳霈錤於賽後接受TOPick訪問並表示：「其實我自己都覺得入讀五強已經好開心，同埋仲喺台下聽到有人支持10號，好Enjoy好開心，有人支持我，都已經好夠。都冇（失望）。我覺得能夠踏上呢個舞台Show到自己靚嘅一面其實都好足夠，都唔會諗咁多。」

被問到會否有意入行？她謂：「如果有機會我都會試吓唔同嘅嘢。」

【香港小姐2023】馮盈盈師妹莊子璇大熱奪冠　外表甜美與COLLAR成員Day屬中學同學

點擊圖片放大
+10
+9

學霸港姐

今屆港姐學歷頗高，當中有5位是碩士，現年25歲的陳霈錤為香港大學文科碩士畢業，本來任職小學教師的她，更為參加港姐辭職，全心全意投入比賽。

陳霈錤雖然並非賽前大熱，不過她早前在越南拍外景出席《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，當晚嘉賓之一的視帝譚俊彥點名讚陳霈錤說：「佢個氣質令我覺得好舒服。」

最新影片推介：何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

據她向大會提供資料，個人嗜好是旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳，而從其個人IG所見，有不少旅行照及彈鋼琴相片，此外她還有學瑜伽，至於志願是：「希望成為一個對世界有貢獻的人，能學以致用回饋社會。」

記者：游艾維、陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【香港小姐2023】馮盈盈師妹莊子璇大熱奪冠　外表甜美與COLLAR成員Day屬中學同學
23:12 2023/08/27
【香港小姐2023】馮盈盈師妹莊子璇大熱奪冠　外表甜美與COLLAR成員Day屬中學同學
【香港小姐2023】王怡然奪亞軍兼最上鏡小姐　Lynn感謝香港網友支持
今日 10:10
【香港小姐2023】王怡然奪亞軍兼最上鏡小姐　Lynn感謝香港網友支持
【香港小姐2023】莊子璇未受負面新聞影響表現　Hilary最滿意自己泳裝問答環節
今日 11:35
【香港小姐2023】莊子璇未受負面新聞影響表現　Hilary最滿意自己泳裝問答環節

你可能感興趣

【香港小姐2023】馮盈盈師妹莊子璇大熱奪冠　外表甜美與COLLAR成員Day屬中學同學
23:12 2023/08/27
【香港小姐2023】馮盈盈師妹莊子璇大熱奪冠　外表甜美與COLLAR成員Day屬中學同學
【香港小姐2023】王怡然奪亞軍兼最上鏡小姐　Lynn感謝香港網友支持
今日 10:10
【香港小姐2023】王怡然奪亞軍兼最上鏡小姐　Lynn感謝香港網友支持
【香港小姐2023】莊子璇未受負面新聞影響表現　Hilary最滿意自己泳裝問答環節
今日 11:35
【香港小姐2023】莊子璇未受負面新聞影響表現　Hilary最滿意自己泳裝問答環節
娛樂人物職業 香港小姐 網絡熱話 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛
13:19 2016/11/15
運動貼布KO「跑步膝」　膝頭不再啪啪痛
BB幾時開始食固體食物？營養師推介半歲BB餐單
15:41 2017/12/19
BB幾時開始食固體食物？營養師推介半歲BB餐單