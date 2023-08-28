【苦尋佳人】癡情老翁旺角舉牌苦尋41年前佳人　網民祝福：希望佢搵到

▲ 年逾7旬癡情老翁在旺角街頭舉牌，盼尋41年前在巴士邂逅的少女。

巴士上的一次偶然邂逅，成了終生難忘的遺憾。有網民日前於討論區發文指，行經旺角時發現「人肉告示牌」，一名老翁手持寫滿字的尋人告示，稱在41年前在巴士邂逅女生，多年來念念不忘，惟遍尋不果，希望有天相遇了解對方是否幸福，更形容其經歷「再多錢也買不到」。網民大讚老翁經歷感人又癡情，並送上祝福「希望佢搵到」。

網民「慢慢贏波」於連登討論區發文，指日前路過熙来攘往的旺角街頭，見到一名年邁老翁身上掛有他署名出版的書《禁制反射使人性變劣》、《大情人沒有擁有情侶》，同時，又手持告示牌呆站，吸引不少途人駐足圍觀。「開頭仲以為係嗰啲詐騙」，但仔細閱讀老翁手上寫滿密密麻麻字句後，發現對方正尋找41年前在巴上遇見心上人，因此希望代對方轉發訊息，「那年匆匆一別，希望唔係佢哋嘅最後一面吧」。

據網民提供資料，署名施純立的老翁年約73歲，他稱在1982年5月7日，當年32歲的他，在旺角乘坐開往荃灣的33M號巴士（現已停駛），期間遇見一位年約17歲，身穿白色校服連衣裙，胸前有三個紅色的英文字母，猜測是聖安當女書院的標誌。

▲ 施純立身上掛有他署名出版的書《大情人沒有擁有情侶》。（討論區圖片）

他憶述，在車內凝望對方，四目交投後，即被那位非常美麗的少女打動了他的心，惟多年來一直尋找她的芳蹤，但都失望而回。他渴望再次見到這位少女，因此在旺角舉牌尋人，並留下電話希望對方跟他聯絡，他坦言，只想知道對方是否過得幸福，又形容「我這個經歷再多錢也買不到」。

帖文一出，有網民即表示認出施純立，指他十年前已在尋找心上人，又曾接受訪問，指邂逅少女時，自己已有盲婚啞嫁的妻子，加上經濟能力不佳，只可以經常乘坐巴士，希望遇上對方。後來他與妻子離異，決心創一番成就，盼有天能重遇並追求對方，惟轉眼數十年，直至現在他仍在癡癡地等待。

▲ 施純立希望重遇41年前在巴士上邂逅的年輕少女。（討論區圖片）

大批網民對施純立的經歷表示感動，有人稱讚他的痴情，「係幾感人嘅。我都希望佢會見返位意中人」、「鐘意一個人無錯啫，無做壞事就得」。網民又認為老翁「40年都仲放唔低，真係癲」、「希望佢搵到，了咗件心事」。

有心水清的網友直言，「條女今年都58歲」、「佢冇相又冇仔細咁形容人地，人地點知係自己，或者個樣都變哂啦」、「可能以經不在人世啦」。網友希望老翁死心，不要再苦等，好好過日子。

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責任編輯︰王明芳