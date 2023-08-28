【寄生蟲感染】10cm寄生蟲啃食大腦13年　男子二級殘疾醫生籲慎防3習慣

▲ 男子遭10cm寄生蟲啃食大腦13年，最終二級殘疾。

感染寄生蟲後果可大可小，內地一名24歲男子，11歲時出現右側手腳麻痹的症狀，求醫後發現腦部有一條10厘米的寄生蟲。此後，家人帶他到處求醫，但由於寄生蟲太深層，醫生指輕易開刀恐造成無法挽回的後果，寄生蟲於是在事主的腦內存活了13年，更導致他二級殘疾。

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根據內地《陝視新聞》報道，男事主小張（化名）在11歲時出現右側手腳麻木的症狀，經檢查後發現感染「裂頭蚴」（曼氏裂頭絛蟲/曼氏迭宮絛蟲），並寄生在腦部。

隨後13年間，家人帶著小張四處求醫，但由於寄生蟲位置太深層，沒有醫生敢動刀，同一時間，寄生蟲在他的腦部不斷遊走，最終導致他的右側手腳偏癱，語言能力下降，被判定為二級殘疾。

近日，他們輾轉到廣州求診，醫生檢查後發現，活蟲已經遊走到大腦相對淺層的區域，適合進行手術。最後，經過7小時的手術，醫生將10厘米的裂頭蚴成蟲取出，現時小張已經可以下床行走。

報道提到，裂頭蚴成蟲一般寄生在貓、狗的腸道中，有機會透過以下3個途徑進入人體：

喝生水或食用未經煮熟的生肉，如蛙肉、蛇肉等

切菜的砧板沒有生熟分開

使用不潔水源洗手

有內地醫生指出，裂頭蚴一旦進入人腦，會在腦中遊走，對大腦造成不可修復的破壞，並吸取腦細胞營養，其代謝產物會損害大腦。

醫生：絛蟲最長可達15米

本港感染及傳染病科醫生曾祈殷過去接受訪問時曾表示，進食帶有絛蟲的刺身後，絛蟲可長時間逗留體內，部分患者或會出現肚痛、「飽飽滯滯」等徵狀。

由於絛蟲可於腸道內生長及綣縮，最長可達15米，患者更有機會出現腸塞、嘔吐等徵狀；絛蟲與異尖線蟲均可出現於三文魚，惟後者可穿破腸壁、疼痛徵狀可於數分鐘至幾小時內就出現。他提醒，所有海產都有機會帶有寄生蟲，正服食抗排斥藥、類固醇藥等抵抗力差者，就應避免進食刺身。

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責任編輯：羅嘉欣