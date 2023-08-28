【移民英國】生B復工遭勸退患產後抑鬱　港媽移英後身心放鬆康復：第二次重生

▲ 港媽移英後身心放鬆，產後抑鬱也康復。

近年本港出現移民潮，移民生活的好壞也很視乎個人的心境。近日有港媽就在社交平台分享，移英前與家人關係差，工作不順、產後復工遭上司勸退，患上產後抑鬱，慶幸一家三口移英展開新生活，住屋、生活節奏都大有改善，她形容移英是重生機會。

有一名30多歲港媽在facebook群組分享移英經歷，她表示自己在港時任職文員，月薪不足2萬元，工作機遇不算好；與父母關係生疏，母親更不滿她賺錢不多，她在2019年跟丈夫計劃與雙方家庭旅行結婚，惟父母卻認為不擺酒他們會虧本，雙方爭執不斷，不歡而散。

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婚後她和丈夫為了慳錢，曾租住劏房，環境惡劣而且隔音差，每晚半夜都聽到鄰居的爭執和親熱聲，最終捱滿一年死約才可搬走，之後租住約200呎的私樓，本以為生活會改善，但住所太細，房間放了4呎床就連衣櫃也放不下，廚房也只有爐頭和鋅盤。而夫婦不合資格申請公屋，抽不中居屋又買不起私樓。

她在2020年疫情期間懷孕，雖然公司允許她可更多時間在家工作，但上司就不批產檢為病假，會計部亦指不知如何計算薪金，在她放完產假後，上司更表示已聘用其他員工代替她的工作，建議她自行辭職。

點解生完連份工都無埋，即係我有BB係我嘅錯？

港媽十分難過，最終患上產後抑鬱，需要服用精神科藥物，並有社工家訪，惟港媽有感支援陪伴不足。而她辭職後，父母不但不理解，更批評她懶惰，朋友亦冷嘲熱諷，表示羨慕她有人養，又可以自己照顧女兒，不用聘請外傭。

在移民英國後，住屋問題得到解決，由以往只得200呎單位，搬到「2房2廁1廳」的公寓，租金只需1000英鎊（約9900港元），平日可以去公園做運動，又不用應酬朋友，與家人少見面反而珍惜通話時間，整個人放鬆了，連產後抑鬱也痊癒。

她明白並非人人都適合移民，而且在英國生活亦有難處，包括學英文、考車牌等，她更強調她並不是推銷「英國是天堂」，但對她而言，移民是人生第二次重生機會，

我好享受而家單一沉悶循環嘅生活，最緊要自己知自己想要乜嘢，唔需要所有人認同。

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責任編輯︰王明芳