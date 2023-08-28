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【香港小姐2023】陳怡名被指黑面連續發文反撃　Zora：終於結束可以做自己了

娛樂 12:42 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

《2023香港小姐競選》在昨晚（8月27日）舉行，塵埃落定，15號莊子璇（Hilary）登上冠軍后座，4號王怡然（Lynn）奪亞軍兼最上鏡小姐，17號王敏慈（Lovelle）獲季軍。

至於在賽前因在在香港小姐官方IG以簡體字留言「投訴」攝影師把自己拍得差，之後並更與網民掀罵戰的14號陳怡名（Zora）未能打入十強，而且更被觀眾指她得知自己未能晉級後，即時在台上黑面。

【香港小姐2023】馮盈盈師妹莊子璇大熱奪冠　外表甜美與COLLAR成員Day屬中學同學

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連續發文反撃

而相當「惹火」的陳怡名亦即在個人IG以Story的方式連續以黑底白字發文，她首先寫道：「我黑臉不是因為自己沒進十強。我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑。」

然後，陳怡名再寫道：「終於結束，可以做自己了，蠻荒唐的一件事，改天來會有問有答。」不過她似乎仍未盡吐心中不滿，又或再受網民私訊攻擊，因此她再發文：「現在是這是我自己的IG，不再是misshk No.14，別來惹我。鏡頭前，報道裡的東西是真是假，自己判斷，別來我這裡罵我。」

之後，她的心情似平靜下來，在Story又發文，不過今次是開心事，上載朋友送花為其打氣的照片，以表多謝好友的支持。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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