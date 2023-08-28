【令人心痛】妻上班誤飲「清水」 昏迷變植物人 丈夫悲痛：每天都活在地獄

▲ istock

韓國一名女子，近日不小心喝下了一杯貌似清水的腐蝕性液體，昏迷52日變植物人，她的丈夫形容現在如活在地獄一般，每天翹首以盼奇蹟的到來，令人心酸。

最新影片推介︰

據《韓國經濟新聞》、《mbb電視台》等韓媒報道，事發在韓國京畿道東豆川市，該名女子30多歲，已婚並育有一名7歲的女兒。意外前，她是在一間中小企工作，主要負責化驗光學鏡頭相關物質。

女事主往常便習慣用紙杯喝水，6月28日，當時她看到桌上有一個紙杯，自然地便拿起來然後把「水」喝下。殊不知，原來這是盛載著腐蝕性極強的液體「氫氟酸」（hydrofluoric acid）。

當下，女事主的呼吸及心跳停頓。她隨後被緊急送院，然後被接上ECMO（人工心肺機）進行透析治療，用以清除體內的有毒物質。雖然最終被救回一命，但是女事主52日未醒，被診斷為植物人。

有「化骨水」之稱的氫氟酸是一般工業上常用於除銹、除污等，於20世紀初時更是被用來蝕刻玻璃用的。有神劇之稱的美國電視連續劇《絕命毒師》中，主角便是用上了氫氟酸去溶解屍體。

意外後，女事主的丈夫之後在網上稱，現在只可等待奇蹟的降臨，他傷心地表示，

為了我和妻子、7歲的女兒著想，儘管我每天服用精神科憂鬱症藥物、鎮定劑、安眠藥，試著撐過這一切，但對我而言每一天就如同地獄般煎熬。

警方事後進行調查，獲悉該杯「氫氟酸」是女事主的同事倒進紙杯進行檢測之用，但目前尚未發現此人有傷害女事主的意圖。同時，警方也在檢視公司層面對有毒物質的管理中，是否存在著疏忽。一名警察表示，「我們正在以業務過失、玩忽職守和違反化學物質管理法的罪名對該公司進行調查。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰羅嘉欣