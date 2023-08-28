【打擊毒品】海關搜墨西哥入境貨櫃檢市值1.7億元冰毒　聯合澳洲執法拘販毒骨幹

▲ 海關搜墨西哥入境貨櫃檢市值1.7億元冰毒，聯合澳洲執法拘販毒骨幹。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於8月24及25日，以販運危險藥物罪名，拘捕3名本地男子，年齡介乎44至71歲。行動中檢獲240公斤冰毒，市值1.7億元。為今年破獲的最大一宗販毒案，亦是國際監控派遞歷來成功破獲的最大宗案件。

海關港口及海域科指揮官王紀翔指，海關透過風險評估，於7月初揀選一個由墨西哥入境報稱人造皮革40呎貨櫃檢查。由於經墨西哥進口人造皮革十分罕見，及香港收貨公司於過去一年未有入口人造皮革，海關決定扣起貨櫃檢查。

於7月12日，在葵涌貨櫃碼頭驗貨場X光顯影下，600卷人造皮革其中40卷影像異常，關員打開皮夾發現內藏多包白色粉末，經快速測試對冰毒呈陽性反應。海關檢獲冰毒240公斤，市值1.7億元。案件隨即轉交毒品調查科跟進。

毒品調查第一組指揮官曾建邦指，關員將貨物還原，再原封送返貨櫃碼頭作全天候監視。其後貨物被提取往屯門物流中心拆櫃，之後再重裝及運送往天水圍貨櫃場，經十日處理後，再轉裝入另一貨櫃送返葵涌貨櫃碼頭，準備經遠洋輪運往澳洲悉尼。

海關隨即聯絡澳洲執法部門，貨櫃於8月2日離港，並於8月23日到達澳洲悉尼，澳洲執法部門於8月23日以販毒罪名拘捕一名28歲華裔收貨男子，收貨人負責收貨及安排入倉，由於收貨人可以確定為其中40卷貨物作處理，相信為販毒集團骨幹成員。

同時香港海關亦採取行動，於8月24及25日拘捕3名本地男子，被捕人年齡介乎44至71歲，包括收貨公司董事、及分別2間物流公司負責人及職員。香港及澳洲聯合執法行動仍繼續，不排除會再有涉案人士被捕。

海關毒品調查課監督方向榮指，販毒集團計劃周詳，並漸趨國際化，海關與外地執法部門交流情報不可少，海關與40個國家60個部門緊密聯繫。海關發現販毒集團欲以香港為中轉站企圖將毒品漂白，海關會繼續從源頭打擊，阻止毒品流入本地市場。海關重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：黃傑偉