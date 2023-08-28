【正能量】小三常識科教育電視回憶番晒嚟　專訪ETV「細菌大王」之父成哥

▲ 2020年退休，因疫情令他的退休計劃擱置。復常後得到香港紅十字會邀請，為「賽馬會感染控制訓練及支援計劃」，全新設計6個傳染病小子，圖中那就一個是大家令人想敬而遠之的新冠病毒。（圖片：黃鑑江攝）

若你退休撞正世紀疫情，即使沒有惶恐也有種「打波先嚟落雨」的掃興，難得香港電台製作助理黃玉成（成哥）沒怨天尤人，進出過竹篙灣的他說：「我比較積極，諗下劇本、角色，心中已有好幾個故事。」大抵，慣了慢工出細貨的人，懂得從漫活中享受細節的恬靜，更因此激發他把自己一手一腳的經典教育電視（ETV）節目「細菌大王」來個30年後的大延續。

今年62歲的成哥，在任職港台期間，參與過不少幕後製作，其中在小三常識科教育電視節目，有兩集以病毒細菌「周年大會」為題、以泥膠動畫製成的《病魔的毒計》和《擊退病魔》，是近幾代香港學生的集體回憶。

這兩集是以先配音、後拍攝形式，並利用Stop Motion 1秒12格影像拍攝而成，於1992年製作，一年後播放，而成哥負責設計造型和拍攝，可以說是「細菌大王」之父，畢竟劇本是由教育署（教育局前身）官員編寫，導演決定拍攝手法。

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畫過藍精靈 替徐克做幕後

成哥與泥膠動畫的淵源，要由油麻地天主教新民書院的中學時代開始說起，當時手上最愛讀物是黃玉郎的《小流氓》、許冠文（已故本地漫畫家）的《靚仔德》等。踏出社會後，一生只打過3份工——宏廣、新藝城和香港電台。

宏廣是一家來自台灣，當時是全球出口量最大（輝煌時期全球約1/3動畫都有份製作）的動畫代工公司，他們來港設廠招聘，他也膽粗粗去應徵。

「主要聘請了年輕後生一代，我是其中一個。人工其實不錯，我也邊做邊學，曾經參與過《藍精靈》的加工。」

▲ 對病毒細菌的造型設計，成哥說：「以前第一套無框架，可以天馬行空的。現在資訊多了，不可太脫離現實，但唯一一點是病毒要有惡樣，讓小朋友有所警剔。」（圖片：黃鑑江攝）

後來內地開放，宏廣北上設廠，香港員工也因此被遣散。他輾轉到新藝城做動畫師，第一套他有份製作的電影《最佳拍檔之女皇密令》（1984年 ），《開心鬼放暑假》（ 1985年）的動畫片頭也出自他手，其後更替徐克做後期，而討論拍攝畫面時，更會把動作拍下方便製作。

「其實主要是一些光學加工，像類似《星球大戰》那種。」即是在菲林上每格逐格畫上，但這非常耗時的工作，卻沒有在製作時間上有討價還價的能力。

「試過最趕急的，是為《恭喜發財》（ 1985年）做後期，當晚開工通宵達旦，第二朝拿去沖片，當晚做首映。」

「我不過是學師仔一名，甚麼都不懂，導演講甚麼就是甚麼，最好就是有工作做。而我永遠抱著既然應承了，怎樣都好，都做好給你。」

第三份工是1988年加入港台，雖是一名製作助理，但以下兩件事可反映成哥與時並進的心態——因愛看漫畫關係，矢志出一本自創漫畫作品，眼見電腦熱潮興起，他早已順勢學懂中文輸入法，是以他成為港台第一批懂得使用字幕機打字的幕後人員。

▲ 這次成哥願意出山再創作泥膠公仔，全因在旁的香港紅十字會護理主任（項目策劃主管）張蓓蕾，她對成哥贊不絕口：「他的公仔是香港人集體回憶，也是我的回憶。我們希望能把病毒／病菌立體化，讓人輕鬆認識感染控制的重要。」（圖片：黃鑑江攝）

其後，因港台製作部面對數碼化熱潮，有位原本專負責做泥膠動畫的同事要去上堂，於是上司問有誰敢接手，有拍電影模型的他便膽粗粗說一句：「我拍心口上！」

那就開展了為人所熟悉的「細菌大王」的製作，加起來30分鐘的片段，卻花了他9個月的時間，而對Stop Motion零認識的他，也只好邊拍邊請教同事，已他唯一在意的，就是泥膠公仔說話時的口形，源自他在做動畫加工時的耳濡目染。

「製作組給了我一張紙，上面有A-F的6個不同口形，我就是跟他們6個口形去做。」

而他也跟著配音聲帶，一格一格為畫配口形畫面，畫面的每一分鐘，就是這樣的一絲不苟而成。而成哥在港台工作，直到退休。

為健康走多幾步

2020年退休，從年份已知是一個怎樣嚴峻的時刻，也想像得到原打算享清福的他，要面對環境急劇轉變，他竟然樂得清靜，更難得的是，當被告知要進入隔離營，他亦一副泰山崩於前而色不變的心態。

▲ 為期5年的香港紅十字會「賽馬會感染控制訓練及支援計劃」日前舉行揭幕禮，成哥也有出席。（圖片︰由受訪者提供）

「試過兩綫（確診），要入竹篙灣。可能以前把時間都放在工作上，做不到自己想做的，反而慶幸能給我一個寧靜空間，想想劇本和造型。其實心入面已有好幾個故事，因為好多人知我做開泥膠公仔，所以也想做回泥膠動畫，但不想只有細菌角色，而未有人形的角色呢？」​​​​​​​

而他預定的退休生活也絕非躺平，疫情以來，他都積極進修，退休前因工作需要已使用3ds Max軟件，但退休後他埋首其他較便宜的影片製作軟件。

「3ds Max要5萬元一個呀！而且我不只玩一個，太多負擔不起。這幾年不斷鑽研不同的3D軟件，近期又再構思如何將3D加入2D元素去做……」

故此香港紅十字會邀他合作「賽馬會感染控制訓練及支援計劃」，他二話不說答應，並為針對香港6大惡疾而創作全新的公仔角色，分別有類鼻疽伯克氏桿菌、霍亂弧菌、肺結核菌、禽流感病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及2019冠狀病毒（COVID），大可視為30年後的新延續。既然懂得健康的重要性，他的養生之道是怎樣呢？​​​​​​​

「其實我覺得自己好運，工作是自己喜歡做的事，身心都開心，所以沒甚頭暈或煩惱。而凡有難度或壓力的，都會自自然想方法去面對、解決。有時壓力可轉化成動力，像上司話齋：『怎樣也要做出來！』，我會跟自己說：『做得不好，可以事後補救，千祈不要放棄！』」

他深信中途放棄的話，永遠都達不到目標，沒有結果。像個人健康，他非常注意生活規律，7時起床晚上11時便入睡，三餐定時便可，其中一個規律值得借鏡的地方，就是為健康走多幾步。​​​​​​​

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「以前下班有多累，我都會堅持行多幾步，由港台行到去九龍城，然後乘巴士回家。因為工作關係已經常坐着，如果不步行，關節也會衰退，而且走路更有助腸胃蠕動呢！」

以往他每天放工後都行一個小時，現在因朋友從日本買了計步器後，他也跟着入手了，現在每天行7,000步。最後他也給老友記們一些寄語，他說：「問題始終會有，只要你肯解決和面對，一定有方法。像我這個年紀，後生也好，有些事情不要企硬，要跟人協調，因為合作是很重要。」

記者︰黃鑑江