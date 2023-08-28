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【消暑法寶】35°C下風扇仔變暖風機　醫生教用1件法寶極速降6°C

保健美顏 14:57 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

35°C下風扇仔變暖風機，日本醫生教用1件法寶極速降6°C。

夏日炎炎，「風扇仔」（手提迷你電風扇）大行其道，但有否試過，即使拿著「風扇仔」在街上走動，依然相當悶熱？有日本醫生就曾分享，在高於35°C的日子下用風扇，吹出來的熱風就猶如使用「暖風機」一般，反而有中暑危機！但其實只要用一件簡單法寶，就能極速降溫6°C，酷暑下也能透心涼。

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日本ANN news曾訪問江東病院副院長三浦邦久，解構炎夏消暑注意事項。三浦邦久指出，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用「風扇仔」反而會容易中暑。

原因是當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。而實際上也曾有人在35°C下的高溫用迷你風扇後，其後被緊急送院。

那到底怎樣才能有效降溫？三浦邦久分享，方法其實很簡單。點擊睇消暑方法：

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三浦邦久解釋，頸上有很多血管，再利用毛巾的水分變成涼風，穿透身體背部，就可以有效冷卻身體，降低體溫。不過切勿將毛巾打結，因為如這樣做，當毛巾變乾時，就會像頸巾一樣，反而將熱氣包在裏面。

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責任編輯：羅嘉欣

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