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【輸入外勞】消息：優化版補充勞工計劃下周一接受申請 26個工種受惠不設輸入限額

社會 12:55 2023/08/28

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（資料圖片）

政府據了解將於下月初，推出「補充勞工優化計劃」，並將暫停執行「補充勞工計劃」下26個職位類別及非技術／低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期2年。

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消息指出，勞工處經徵詢勞工顧問委員會後，將推出「補充勞工優化計劃」，並同日開始接受申請，預期政府今日（28日）稍後將公布申請資格。

初步方案是，申請者必須是在香港經營業務的僱主，而僱主須按他們的經營類別，以獨資經營、合夥經營、有限公司或法人團體的名義作出申請，提交申請時須附上相關的註冊文件副本以作核實。申請文件須由僱主或其授權代表簽署；若由授權代表簽署申請文件，必須提交授權書以茲證明。

向「補充勞工優化計劃」提出申請的僱主，須在申請通過初步甄別後展開為期4星期的本地招聘。相關職位空缺須刊登於勞工處的「互動就業服務」網站和各就業中心，並在最少兩份本地報章刊登合共4次招聘廣告，所有面試由勞工處負責安排。僱主擬提供的工資，必須不少於當時擔任相類職位的本地工人的每月中位工資。

據了解，勞工處9月會舉行至少5場簡介會，向商界僱主介紹輸入外勞的申請手續及所需文件等資訊，簡介會將以線上會議形式進行。

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記者：吳卓峰

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