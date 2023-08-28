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【香港小姐2023】麥美恩與C君任港姐客席司儀　Mayanne騷後為心口紅印解畫

娛樂 14:14 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

麥美恩（Mayanne）主持《2023香港小姐競選決賽》時心口突然出現紅印。

《2023香港小姐競選決賽》於昨晚（8月27日）在TVB電視城舉行，麥美恩（Mayanne）和C君（鄭詩君）於泳裝環節中擔任客席司儀，考驗一眾佳麗的急才。

穿上白色低胸露肩貼身裙的麥美恩於主持期間，心口與鎖骨位置突然出現紅印，而且愈來愈嚴重，不過Mayanne表現專業未有受紅印影響。

【香港小姐2023】與麥美恩合力考難16位佳麗　 C君提「三陳一蕭」：盡量唔好做得咁好

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麥美恩為紅印解釋

Mayanne於騷後接受TOPick訪問，她大派定心丸：「冇事！其實因為個人比較怕熱，完咗一Part之後我發現個冷氣係未開到盡。以往一廠係好凍，一到廣告時段叫幕後人員幫忙開冷氣，廣告之後其實好返喇，即刻Cool低返。」

她笑言：「以往都發生過，皮膚比較薄，皮薄，餡又靚。傳媒朋友即刻即時幫我全球報導，連我媽喺加拿大，應該好多人一朝早Send嘢畀佢嘈醒咗佢。我即刻回應，我話『好熱啊！佢開返冷氣喇！冇事喇！』佢唔驚嘅。𠵱家可以全球都見到，又難得可以集中喺我個心口度，幾好丫！」

【香港小姐2023】麥美恩主持問答環節　心口與鎖骨位置現紅印疑敏感

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是非精上身

Mayanne表示白滑肌膚遺傳自媽媽：「媽媽都係，皮膚都薄，遺傳咗阿媽嘅良好基因，全球都望住我個心口報導。最緊要係唔好影響到條裙，我都有解釋返太興奮太熱，不過唔緊要，全球都見到條裙。有好多同事都話廣告返嚟之後都即刻Cool Down返。」

《學是學非》「是非精」上身的她謂：「當煙霧彌漫時都知道通風唔夠，咁啱我嗰陣上台就感受緊個熱力。」

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麥美恩派福利

Mayanne其後於IG分享晚裝靚相，並報平安：

我個電話冇停過🚀
多謝大家關心
不是敏感 不是食錯嘢
(開show前習慣一向好小心🦋而且都忙到食少少都夠）
人生就係咁
有啲嘢控制唔到
It makes you unique 🦄
真係 怕熱 皮薄 白裏透紅
Embrace it🦋
條裙係優質物料度身訂造
好舒服 好滑 好靚
感恩有你們的關愛💜

記者：游艾維、陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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