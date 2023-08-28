【動物走失】嘉道理農場走失水巨蜥昨日尋回　梯田享受日光浴被遊客目擊

▲ Aberdeen已被送返原居住的「爬行動物展覽台」。（Facebook 嘉道理農場暨植物園 Kadoorie Farm and Botanic Garden）

嘉道理農場暨植物園一條1.5米長的水巨蜥Aberdeen日前走失。園方今日（28日）宣布，已尋回Aberdeen，指在本周日（27日）收到一位正在園內行山的遊客致電，指發現一隻大型的蜥蜴正在享受日光浴，而地點正是Aberdeen走失位置附近的梯田。

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園方指，正在值班的動物護理員收到消息後，立即動身趕往訪客匯報的地點，並發現Aberdeen正在樹上休息。Aberdeen是攀爬能手，當牠意識到被發現後，立即從樹上爬回地面，並向梯田方向逃跑。幸運的是，一位身手敏捷、戴着厚手套的護理員在Aberdeen跑遠前將牠捉住。

Aberdeen現時已被帶到獸醫院，並由值班獸醫為牠作簡單的身體檢查及提供食水。隨後牠便被送返原居住的「爬行動物展覽台」。

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記者：黃穎津