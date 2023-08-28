【慈正邨兩死命案】86歲嫲嫲生日前夕中刀亡　疑似孫女澄清： 男死者生前不斷恐怖滋擾

▲ 86歲嫲嫲生日前夕中刀亡，疑似孫女澄清： 男死者生前不斷恐怖滋擾。

慈雲山慈正邨疑因噪音事件致兩死命案震驚全城！消息指85歲的女死者及66歲的男死者，雙方分別居於上下層單位，而且生前曾因噪音問題而結怨，互相投訴共約10次；警方指事發當日（23日）倒臥在走廊的女死者頭部和頸部有多處被割傷，而涉嫌行兇的男死者則於案發後上吊自殺亡。對於外界的種種揣測，上周五（25日）疑為女死者的孫女便在網上發文，強調老人家生前「慈祥善良」，居住慈正邨超過廿年，從未曾製造過噪音，希望外界不要再抹黑女死者。

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疑為女死者的孫女，於社交平台公開發文指，案發中居於慈正邨超過廿年的女死者，直至疑兇近年搬入單位前，一直未曾被投訴過有噪音問題。

嫲嫲作為一個85歲嘅婆婆，平日嘅生活就只有出入買餸、飲茶食飯、到樓下散步，試問可以製造到咩噪音？

她又指，當收到兇手投訴之後，家人已經多次作出退讓，如「換哂靜音布拖鞋」、「為枱櫈的腳包保護套」、甚至曾向疑兇解釋「噪音看似由樓上傳出，但實際可能由四周單位傳出」。惟對方卻對以上一切視若無睹，依然「一口咬定係嫲嫲製造噪音」，而且更作出一連串可怕行為滋擾嫲嫲。

喺屋邨附近跟蹤嫲嫲、上門拍門騷擾，又不定時用物件篤天花反擊所謂嫲嫲製造既「噪音」（兇手曾親口承認此舉），甚至死亡恐嚇話要同嫲嫲攬住一齊死。

在這情況下，她指嫲嫲生前早已不堪其擾，更試過搬離單位到家人屋企暫住。期間，家人們亦多番向社署同房署聯絡希望得到協助，但指兩邊均沒有認真處理，前者指由於嫲嫲行動同自理能力良好，申請入住護老院亦需等待數年；後者則暗示，需要醫生證明嫲嫲因此事導致有心理疾病，如焦慮症等才有調遷可能。

文末，她又不禁為嫲嫲無辜慘死而感到十分悲傷，她指，8月25日原為「嫲嫲嘅86歲正日生日」：

本來我哋一班家人都準備好咗慶祝活動，但忽然遭來橫禍，已經相當難以接受。

而她亦交代，發聲原因是不忍冷血的網絡評論抹黑女死者，希望外界：

還我嫲嫲一個公道，希望佢在天之靈可以得到安息。

TOPick就事件曾分別向社會福利署及房屋署查詢，前者回覆指，雖然涉事的兩名長者並非社會福利署的跟進個案，但社署在該區的綜合家庭服務中心社工已聯絡有關家屬，並會按他們的需要提供適切協助。至於調遷申請，後者則仍然未有回覆。

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記者：容惠玲