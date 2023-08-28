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【單親視帝】梁朝偉憶6歲時父「消失」驟變單親　分享自身奮鬥經歷勉勵基層

親子 16:35 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

梁朝偉以自身經歷分享感受，鼓勵青少年除讀書以外，要認真對待每個工作。

梁朝偉昨日（27日）出席「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023」 ，鼓勵本港患有長期病患及來自基層的兒童及青少年。梁朝偉以自身經歷頒獎禮上分享感受，更不忘鼓勵青少年，除讀書以外，要認真對待每個工作，「如果我都可以，我相信所有人都可以」。

湊得輕鬆啲
【為母則強】做紮鐵還百萬債養活5子女 紮鐵媽媽被拍門滋擾：我自力更生無呃人

梁朝偉在會上逐一頒獎給基層學生後致辭時表示，他自己都是來自基層家庭，承認身體或心理都有缺陷，「在我記憶中，大概6、7歲左右，爸爸有日消失不見了，我同妹妹都是媽媽一手湊大」。

梁朝偉鼓勵青少年除讀書以外，要認真對待每個工作。

梁朝偉指，由於家庭環境影響，他中學還未畢業就要到社會工作，「我覺得自己幾好運，5、6年後就找到一份自己好有興趣的工作，雖然自己讀書不多，但可以進修，除了自修外，我對每個工作都好認真」。

他直言，「我不夠膽說自己今日好成功，但起碼做到心裡的要求」。他指，自己跟市民大眾一樣都是普通人，「如果我都可以，我相信所有人都可以」，最後並祝福兒童及青少年前程錦繡。

梁朝偉昨日出席「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金 」 ，鼓勵本港患有長期病患及來自基層的兒童及青少年。（學校提供）

「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023」今年為首屆舉辦，由香港兒科醫學會、香港小童群益會等機構推行，每年選出20名病患或來自基層的兒童及青少年，透過每人獲得的1萬港元獎學金，鼓勵他們克服困難，為未來繼續努力。

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責任編輯：王明芳

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