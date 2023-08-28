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【食用安全】一家三口為抗疫飲符水　集體撞邪出現幻覺揭恐怖真相

食用安全 13:39 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

台灣高雄有一家三口誤信偏方喝下符水，之後出現不適送院，檢查後發現符水內含有有毒植物白花曼陀羅。

坊間流傳不少方法抗疫、增強健康，但切勿盲目迷信、胡亂服用偏方！台灣高雄早前爆出一對夫妻，為了防疫到廟裡求符，和兒子一同喝下符水後感到不適，甚至像撞邪一般狀態恍惚、胡言亂語，結果3人被送院後，才發現符水裡居然含有有毒植物白花曼陀羅，導致一家三口中毒及出現幻覺。

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綜合多間台媒報道，高雄市旗津區一對夫妻為了提升免疫力，聽信偏方到廟宇裡求來符咒，回家後燒符水，與21歲的兒子一同飲用，3人各自喝下一口約20mL的符水。夫妻二人的女兒下班回家後，發現55歲的母親開始胡言亂語、又哭又笑、不受控制，送院後甚至一度在急症室失控暴走，最後需醫護人員制伏及注射鎮靜劑，才能進行治療。同樣喝下符水的父親及弟弟，亦分別出現狀況，父親在駕車到醫院的過程中完全迷失方向，而弟弟則出現頭暈症狀，兩人連同未喝完的符水，最後由親戚幫忙送到醫院。

3人之後從旗津醫院轉到高雄醫學院，急症醫學部主治醫生林金生指出，他們送院後都有出現意識不清、心跳快、血壓高、頭暈失去方向等症狀，檢查後在他們的尿液中發現阿托品、東莨菪鹼等有毒成分，追查後發現符水中含有白花曼陀羅。

到底符水內為何會出現有毒植物？林金生就推測，過往曼陀羅花有用來治咳嗽的功效，因此宮廟可能用這樣的方式開符，意圖抑制新冠。所幸3人服用劑量不多，經過生理食鹽水稀釋代謝幾小時後就順利出院。

經高雄市衛生局了解後，發現此案為2020年4月的事件，將進一步釐清開符的廟公是否有違法。

據醫管局資料，白花曼陀羅在中醫學上稱為洋金花，花作為中藥有定喘止咳、袪風、解痙定痛之用，建議用量為0.3至0.6克。儘管如此，白花曼陀羅全株有毒，花及種子毒性較大，只要吃下2粒種子、¼個果實或1克乾花即可引致中毒。中毒者會出現口乾、皮膚乾燥、面部發紅、高溫症、心搏過速、高血壓、小便困難、腸蠕動音減弱、瞳孔放大和神智不清等症狀，嚴重中毒更可導致驚厥、昏迷，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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