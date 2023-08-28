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【香港小姐2023】郭珮文決賽震撼畫面逐格睇　Juliana認笑容不足有意娛圈發展【多圖】

娛樂 15:35 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

郭珮文由參選至決賽驕人身材成焦點。

《2023香港小姐競選決賽》昨晚（8月27日）圓滿落幕，當中身材由參選到決賽成為焦點的郭珮文（Juliana）大熱倒灶，三甲不入。她賽後接受TOPick訪問，坦言沒有失望反而感到開心。

由參選到尾為大熱姿態，問到覺否自己表現失準？Juliana認為是自己笑容不足：「聽人講我可能笑得唔夠，但五強喎！我覺得已經好好。（好緊張？）其實都有少少緊張，特別問答環節驚自己出錯。」

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（陳慧安 攝）

上了寶貴一課

Juliana表示，整個比賽過程學會很多東西，為人生上了寶貴的一課。當記者提點她以後要笑多點，向來予人感覺較冷酷的她展示可愛的一面說：「我會聽你哋意見，多啲笑。」

至於未來可會在演藝圈發展？她直言有機會也想嘗試，不過暫時未洽談有關內容。

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IG藏大量噴血靚相

現年22歲的郭珮文（Juliana）面試時一頭金髮成為其標誌，被封「金髮巨胸版蔡思貝」。她私下走高冷性感路線，帶著韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé的影子，星魅十足。

其IG內藏大量噴血性感照片，姣好身材表露無遺，早於網絡上已受到關注。

她於網上經營首飾店，年紀輕輕已是一名老闆娘。

（陳慧安 攝）

擁有168cm高䠷身材，配以35、 23、36的葫蘆身形，早前已奪得「完美體態大獎」。

早於《2023香港小姐競選》終極面試，作為評判的TVB總經理曾志偉也被Juliana驕人上圍震撼，吸引眼球，當時已公開大讚她夠率直。

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記者：游艾維、陳曉柔

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