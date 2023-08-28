【聲夢傳奇】炎明熹衝出香港上國際舞台　紐約時代廣場巨幕現GiGi肖像

即將正式「升呢」為大學生的炎明熹（GiGi），繼早前宣布在10月舉行處女個唱《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，門票開賣當天即賣爆，再加開一場也即全數沽清後，GiGi近日更衝出香港，以18歲之齡成為登上紐約曼哈頓區的時代廣場巨型LED屏幕的香港最年輕女歌手。



音樂串流平台Spotify推出「EQUAL Global Music Program」，宗旨是為女性發聲、爭取平權，每月網羅世界各地的優秀女性音樂人所演唱的歌曲製作歌單。

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Gigi登上美國時代廣場

今次GiGi獲選為8月的香港代表，她的巨型肖像在美國時間本月22日起，出現在有「世界十字路口」之稱的時代廣場巨型LED屏幕上。



首度衝出國際，雖然GiGi未能親身到紐約見證，但她一班居住在當地的粉絲，專程帶同模仿偶像而製作的公仔「Gi囡」，到時代廣場拍照打卡，代GiGi紀錄這個歷史時刻。

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