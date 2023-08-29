【天氣先生】坐鎮天文台「睇天」逾40年　梁榮武退休後續推動環保：無得同上天鬥

▲ 武哥從來不與天比高，強調要未雨綢繆。

天文台前助理台長、氣象教育家梁榮武（武哥）接受馬會《駿步人生》訪問，「睇天」逾40年，回望當年「亂打亂撞」投身「測天」行業，坐看風雲變幻，亦讓他學懂一個道理，「不要跟個天去鬥，要早早制定應變方案，將影響減至最低」。

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天文台不是第一份工

好多同事，天文台都是他們第一份也是唯一的工作，但我不是。

1982年、30歲的武哥，做過5年中學教師，又曾在太空館做過天象節目製作工作，兜兜轉轉，終於在天文台找到他的終身志業。然而，他笑指入行是「亂打亂撞」。

武哥說，年少時自己不算是天氣狂熱份子，只是對自然現象的多變感到好奇，著眼點是趣味而不是科學。受到讀物理學的哥哥影響，他入讀中文大學時，也選修物理；自此，對自然現象理解增多、加深，感官提升了層次，大學更加入了天文學會，但當時並無想過日後會從事天氣預測的工作。有了多年工作經驗後，「機緣巧合，看招聘廣告，見到天文台聘請科學主任，可以保送到英國接受培訓，（有機會留學）覺得好吸引。」成功獲聘，走上「測天」階梯第一級。

在英國氣象學院受訓大半年，那些年通訊沒有現時的方便，離家千里，女兒只兩歲，牽腸掛肚，武哥一星期給家人寫一封信，明白家書的「重量」；也試過農曆新年間，為致電回家聽一聽妻女的聲音，身處狹小的電話亭，與躲入內避雪的醉漢「共處一室」。

▲ 馬會刊物《駿步人生》最新一期封面故事，邀請到天文台前助理台長、氣象教育家梁榮武（武哥）（左），與馬會公司事務執行總監譚志源（右）對談。

被點名成為第一代「天氣先生」

梁榮武1987年被當時的天文台長點名出鏡報道天氣，成為第一代「天氣先生」，向觀眾講解氣象知識。「八十年代，天文台是既神秘又冷冰冰的科學部門」。然而隨著市民對天氣現象認知的增長，對天文台的一些做法有意見，所以天文台希望透過專業人士的解說，拉近和市民的距離，也可當作公眾教育的一部分。

在天文台工作30年，坐看幾許風雲變幻，包括吹襲本港的多個超級颱風，他認為天文台應用科技預測颱風近年已經大有進步。「30年間進步很大，特別強的颱風，未入香港警戒範圍天文台已出了警告，呼籲市民做好準備。」他說那些年並無電腦協助，除了應用過去颱風移動的統計數字之外，亦依靠「外推」預測，但持續的線性推測未必準確，因颱風會受到大氣環流影響而改變方向，對比今日透過不同電腦模式的集成（綜合）預測，準確度大大提升。

回望過去，梁榮武仍是一貫的舉重若輕，

外面打大風，（天文台）預報中心反而風平浪靜，連人的心情也很平靜，原因我們有標準的作業程式，颱風期間也有增加人手，由專人監察雷達。

未雨綢繆 不與天比高

「睇天」逾40年的武哥分享他的一套「天文學」，

人定勝天，是中國古代人的智慧，是一種激勵，但我認為千萬不要迷信人定勝天。在天文台工作30年，你和上天，是無得鬥的。

他從來不與天比高，強調要未雨綢繆，

就算科技有多發達，對於天氣我們也不能完全掌握形勢。因此影響深遠的事情，一定要制定預防方法去應對。氣候變化，打風落雨可以死人，一定要很謹慎處理；人生也一樣，一些影響深遠的決定，例如影響家人、大環境甚至前途的，就要加倍規劃應對。

武哥續說，

天文台的預測越來越好，但永遠不可能去到百份之一百。其實科學都是這樣，幾百年前，牛頓定律被視為金科玉律，但一百年之後出現了愛因斯坦，情況又不同了。地球的前途也好，人類的命運也好，並不是你努力去做，有很多科技協助你，你就必定可以克服所有困難。最重要是防患未然。

退休後重拾教鞭推動環保

十多年前從助理台長職位退休，梁榮武的生活步伐沒有停步。他重拾教鞭，在大學教授氣候變化，又擔任電視科普節目主持及出任本地註冊慈善團體「綠惜地球」和「環護教育基金會」的董事會成員，致力回饋社會。「純粹講科學未必能感染別人，譬如少用膠袋大家都知，但如何令大家轉化為行動，最是重要。」

武哥說：「顧名思義，『惜』字代表珍惜，如馬拉松賽事，機構一直鼓勵跑手自己攜帶水樽，又安排回收大量用剩的紙杯、蕉皮，希望共建綠色盛事。」他本人也身體力行，一向少飲樽裝水。

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責任編輯︰陳珈希