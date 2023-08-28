【2023香港小姐】黃泳嘉未有得獎但贏觀眾緣　Jessica謙稱：入10強已好滿意

▲ 2號黃泳嘉曼終十強上步！

《2023香港小姐競選決賽》昨晚圓滿落幕，三甲港姐已塵埃落定，賽前被封為「最強黑馬」的2號黃泳嘉（Jessica）最終十強止步，令不少人大跌眼鏡。

黃泳嘉在賽後接受TOPick訪問稱，未有因為落選而失望，Jessica說：「我覺得好開心，入了10強已經好滿意，今晚是一個goodshow，(問答環節差少少？)，可能吧，因為我未預計過要吹牧童笛，但這就是一個live show。」

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憑吹牧童笛的表演成功突圍，昨晚被要求再獻技，被C君取笑「保持水準」，對於未能奪三甲，她說：「個才藝表演沒有影響今晚決賽，雖然大家都睇好，最緊要都是今晚的表現。」Jessica直言母語是英文，對參選會稍為遜色。

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憑吹笛成為票后

現年22歲黃泳嘉於香港出生，跟華姐鄧佩儀有幾份相似，於加拿大讀書的Jessica曾表示希望將來可成為一位大學教授。

早前大會上載各佳麗的才藝表演片段，Jessica表演吹牧童笛成功帶給網民無限歡樂，吸引接近100萬Views，網民紛紛留言：「Meme神還原！有料呀」、「得民心得天下」、「真正才藝是搞笑藝人」，令她成為人氣票后NO.1之外，更被封「最強黑馬」。

▲ 2號黃泳嘉與9號潘明璇（右）同屬賽前大熱。（陳慧安攝）

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曾被誤會是單親媽

另外Jessica於IG自我介紹中自稱「Single Mom」，因而惹來外間誤會。

Jessica曾於娛樂新聞台回應事件，她「我不知道廣東話有沒有這句說話，當年在加拿大有種稱呼叫 Mom Friend，通常指好鍾意照顧人的朋友。我在加拿大讀書時住寄宿學校，我好照顧啲同學，她們個個都說我是媽咪，這個只是Inside Joke。」

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記者：游艾維、陳曉柔

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