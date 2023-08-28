【詐騙貸款】涉虛報收入騙逾477萬元貸款　前社署心理學家認欺詐囚2年半

▲ 涉虛報收入騙逾477萬元貸款，前社署心理學家認欺詐囚2年半。（資料圖片）

51歲前社署臨床心理學家涉成立空殼公司，向兩間銀行訛稱任職於空殼公司，分別月入為10萬元及31.8萬元，以獲得共逾477萬元按揭及私人貸款。涉案心理學家早前被廉署拘捕及起訴，今（28日）於區域法院承認3項欺詐罪。法官判刑時指，被告若安份守己便可豐衣足食，不至於債台高築，其行為濫用現行制度，影響銀行模式，被告尚餘180萬未還清，考慮到被告認罪等因素，判監2年



被告吳蔚珊（51歲，臨床心理學家）今承認3項欺詐罪，控罪發生於2016年11月至2018年8月期間，涉款逾477萬。被告另被控的1項欺詐罪則獲存檔法庭，控罪發生於2018年2月至3月間，涉款逾257萬元。



法官判刑時指，本案嚴重之處是被告明顯有計劃犯案，涉案手法亦相當複雜。被告先後成立兩間空殼公司，僱用專業人士協助，以騙取銀行信任，涉款可觀。



法官指，被告於3年內連續干犯相類罪行，其行為嚴重損害香港這個商業城市。法官指銀行服務是本港重要一環，銀行一般彈性審批貸款，惟被告行為濫用現行制度，影響銀行模式，或使銀行失去靈活性。



法官引述辯方求情指，被告因婚姻問題而希望轉換視線，故此從事生意並招致損失，最終因經濟壓力而犯案。法官指，若普通人因飢寒交迫而犯案，勉強是求情理由，惟被告家庭是中產階層，若安份守己便可豐衣足食，不至於債台高築。



法官指，被告已就還清兩筆共逾219.8萬元的涉案私人貸款，至於涉案按揭貸款則尚有180萬未還清。法官考慮到被告認罪等因素，判監2年半。



案情指，案發時被告為社會福利署臨床心理學家，被告加入社署後成立 Veranique Zsa Fashion Shoes Limited (下稱該公司)，並擔任唯一董事兼股東，被告母親亦於2017年11月27日成立領峰顧問服務(下稱領峰)。



被告於2016年11月3日透過轉按淘大花園的自置物業，向大新銀行申請按揭貸款。被告在申請書述明分別受僱於社署及該公司任職經理，月入10萬元。被告又將多份文件連同申請書一併提交，包括被告與該公司於2016年簽訂的僱傭合約、薪俸結算書及銀行結單等。大新銀行其後向被告批出及發出258萬元按揭貸款。

被告於2017年6月26日，再向大新申請200萬元「預先批核」私人貸款，被告在電話通話中向銀行職員確認，她向大新提供用作支持上述按揭貸款的資料完整準確，即被告受僱從事兩份工作，月入共 17.6萬元，大新遂向被告批出及發出100萬元的私人貸款申請。



至2018年7月27日，被告致電東亞銀行熱線，申請120萬元私人貸款，被告表示受僱於領峰任職顧問，月入31.8萬元。為支持申請，被告提供了2018年4月至6月的銀行結單，看來是顯示領峰每月向被告的大新私人銀行戶口支付月薪逾 31.8萬元。東亞遂於同年8月向被告批出逾119.8萬元私人貸款。



被告最終於2020年5月20日因本案被捕，並拒絕與廉署會面。被告已於2022年9月8日還清東亞銀行私人貸款。

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記者：梁錦麟