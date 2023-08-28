【COLLAR成員】落區挑戰OCAMP經典遊戲　Marf Gao Ivy硬食長髮男檸檬

▲ COLLAR成員（左起）許軼、李芯駖、王家晴、邱彥筒、蘇雅琳、沈貞巧、陳泳伽挑戰OCAMP經典遊戲CITY HUNT。

由邱彥筒（Marf ）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR，其YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」今日（8月28日）上載最新一集內容！

來到第4集，COLLAR全員已從《全日制COLLAR學院》畢業後成為「大學生」，首個任務就是進行OCAMP經典遊戲CITY HUNT，期間COLLAR落區走均港九新界，表現貼地，當中Marf、Gao 與Ivy更在觀塘區慘食「檸檬」！

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今次，CITY HUNT分成3隊分別是Team A有Winka及芯駖所組成的「流Ka駖」、Team B有Candy及Day所組成的「Susan+Lewis （CREW）totally agree with you Candy Day B」。

至於Team C則有Marf、Gao，由於拍攝當日適逢Ivy生日，她獲自行選組待遇，讓她揀選隊伍加入，最後她加入Team C並組成 「Ivy Mar Gao煩 」！她們出發前獲一張檢查點名單，需要在港九新界完成任務後即可獲得相應的獎金。

芯駖封「OCAMP之鬼」

炎炎夏日之下COLLAR全員各自用辦法前往目的地，當中「流Ka駖」同「Candy Day B」搭免費穿梭巴士加港鐵到目的地，而「Ivy Mar Gao煩 」則搭巴士，非常貼地！

其中，自稱「OCAMP之鬼」的芯駖行動力實在太強，攝製隊多次都跟不上速度，令她直言：「CITY HUNT嘅重點就係唔好停！」

而最快到達第一個目的地觀塘的「Ivy Mar Gao煩 」，首個任務就要集合3位長髮男士一起合照，拍攝當刻正是午膳時間，3位成員放下偶像包袱在人來人往的觀塘區尋找長髮男。

起初她們邀請長髮男合照時，連食2次「檸檬」，對方不願跟她們等待集齊3位長髮男，幸她們並未氣餒，幾經辛苦下成功執行任務！

Day百米跑跌Watt

「Candy Day B」則到將軍澳運動場，任務就是選一名隊員跑100米，最後Day自告奮勇先跑。

但在炎熱的夏日Day能量值驟減，最後用25秒才跑完，狀甚惹笑。

幸好接下來的任務，是要Candy超越Day的成績。

對於田徑隊出身的她當然無難度，17.52秒輕鬆達陣，成為獲得最多獎金的隊伍。

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