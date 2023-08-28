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【跨境器官移植】國家衞健委代表到兒童醫院探芷希　盧寵茂：兩地病人可獲更多重生機會

社會 14:43 2023/08/28

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(醫務衛生局提供)

曾患急性心衰竭需心臟移植的女嬰芷希，去年12月於兒童醫院完成換心手術，成為全港首宗來自內地的器官移植手術。醫務衞生局局長盧寵茂與國家衞健委代表團一同到香港兒童醫院探望芷希。

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衞健委郭燕紅司長抱著芷希時提到，一直非常期盼能見到芷希，終於能夠抱住她，感受著她「怦怦、怦怦」跳動的小心心，知道她康復理想，快速成長，實在非常感動和欣慰。郭司長向芷希送上小禮物，除了一些玩具，還包括象徵生命接力的「施予受」(Love & Hope)徽章，祝願她健康成長。

芷希父母也準備了心意卡，向每位為芷希生命而努力過的內地專家和官員表達感謝，特別要感激捐贈者父母的無私大愛，讓他們的孩子和芷希都能活著。芷希媽媽向郭司長說，知道要讓這顆小心心來到香港，過程絕不容易，衞健委和專家們為了芷希不辭勞苦，手術當晚徹夜未眠等待，也一直關心著治療和康復進度，芷希能有今天離不開國家的關愛和支持。

在8月25日的亞洲移植學會學術會議（CAST ），盧寵茂亦特別向來自世界各地的移植專家分享這宗器官跨境互助的經驗，說明在「一國兩制」下，以生命至上的原則，可為兩地等候器官移植的病人帶來更多重生機會。

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責任編輯：陳展棋

 

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