【醫療新科技】中大引入超聲波內窺鏡引流術治療胰膽癌　為無法接受常規治療患者提供新選擇　　　

▲ （中大醫學院提供）

惡性膽管阻塞是患有不可切除的胰膽癌或癌症轉移患者的常見問題。中文大學醫學院率先在香港引入近乎無創的「超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術（ECDS）」，以治療惡性膽管阻塞。中大醫學院最近一項多中心國際研究證明，患有惡性膽管阻塞而不可接受手術切除的病人，如接受這種新超聲波內窺鏡引流術，效果可媲美常規的內窺鏡治療，甚至成功率更高，治療時間更只需約10分鐘，較傳統方法短15分鐘。研究結果已在醫學期刊《Gastroenterology》上發表。

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中大醫學院團隊表示，惡性膽管阻塞每年影響本港數千名晚期癌症患者。惟部分患者不適合接受常規內窺鏡手術將支架經腫瘤放置在膽管內，原因包括惡性腫瘤導致了十二指腸水腫和脆弱，以及由於腫瘤浸潤引致十二指腸狹窄或扭曲等。

為進一步證明這些潛在優勢，中大醫學院的研究團隊與分別與多國的醫療中心，合作進行了一項隨機臨床研究。該研究比較了常規治療ERCP和較新的ECDS的效果，其中後者屬於超聲波內窺鏡膽管引流術之一。研究招募了 155 名惡性膽管阻塞患者。結果顯示，ECDS和ERCP兩種技術的「一年支架通暢率（即放置支架一年後仍能維持膽管暢通的比率）」同樣很高。此外，與ERCP相比，ECDS技術成功率更優越，治療時間更短。

研究結果 超聲波內窺鏡引導下膽管 十二指腸引流術 ECDS組 （79名病人） 內窺鏡逆行胰膽管造影術 ERCP組 （76名病人） *技術成功率 96.2% 76.3% **臨床成功率 93.7% 90.8% 治療所需時間 10分鐘 25分鐘 30日內不良事件發生率 16.5% 17.1% 1年支架通暢率 91.1% 88.1%

*技術成功是指成功在正確的膽管位置放置金屬支架。

**臨床成功是指支架置入後，成功降低總膽紅素水平。

資料來源：中大醫學院

中大醫學院外科學系教授張源斌表示，手術可以在膽管和十二指腸之間以支架進行直接吻合，情況接近傳統的繞道手術，但免卻切開皮膚或放置引流管。ECDS這種近乎無創的技術能夠避免傳統手術的風險，又較常規的ERCP具有更高的技術成功率和更短的治療時間，從而減低手術的困難度。中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏表示，於10多年前將「超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術」（ECDS）引入本港，是亞太區應用此技術的先驅之一。這種近乎無創的技術首先應用於威爾斯親王醫院的患者身上，目前亦愈來愈多公立醫院採用這技術。

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責任編輯：陳展棋