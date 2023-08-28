  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 16:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療新科技】中大引入超聲波內窺鏡引流術治療胰膽癌　為無法接受常規治療患者提供新選擇　　　

社會 15:01 2023/08/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

（中大醫學院提供）

惡性膽管阻塞是患有不可切除的胰膽癌或癌症轉移患者的常見問題。中文大學醫學院率先在香港引入近乎無創的「超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術（ECDS）」，以治療惡性膽管阻塞。中大醫學院最近一項多中心國際研究證明，患有惡性膽管阻塞而不可接受手術切除的病人，如接受這種新超聲波內窺鏡引流術，效果可媲美常規的內窺鏡治療，甚至成功率更高，治療時間更只需約10分鐘，較傳統方法短15分鐘。研究結果已在醫學期刊《Gastroenterology》上發表。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】懶人包太太分享3款簡易有營早餐　每款只需15分鐘極速完成

中大醫學院團隊表示，惡性膽管阻塞每年影響本港數千名晚期癌症患者。惟部分患者不適合接受常規內窺鏡手術將支架經腫瘤放置在膽管內，原因包括惡性腫瘤導致了十二指腸水腫和脆弱，以及由於腫瘤浸潤引致十二指腸狹窄或扭曲等。

為進一步證明這些潛在優勢，中大醫學院的研究團隊與分別與多國的醫療中心，合作進行了一項隨機臨床研究。該研究比較了常規治療ERCP和較新的ECDS的效果，其中後者屬於超聲波內窺鏡膽管引流術之一。研究招募了 155 名惡性膽管阻塞患者。結果顯示，ECDS和ERCP兩種技術的「一年支架通暢率（即放置支架一年後仍能維持膽管暢通的比率）」同樣很高。此外，與ERCP相比，ECDS技術成功率更優越，治療時間更短。

 

研究結果

超聲波內窺鏡引導下膽管

十二指腸引流術

ECDS組

（79名病人）

內窺鏡逆行胰膽管造影術

 

ERCP組

（76名病人）

*技術成功率96.2%76.3%
**臨床成功率93.7%90.8%
治療所需時間10分鐘25分鐘
30日內不良事件發生率16.5%17.1%
1年支架通暢率91.1%88.1%

*技術成功是指成功在正確的膽管位置放置金屬支架。

**臨床成功是指支架置入後，成功降低總膽紅素水平。

資料來源：中大醫學院 

中大醫學院外科學系教授張源斌表示，手術可以在膽管和十二指腸之間以支架進行直接吻合，情況接近傳統的繞道手術，但免卻切開皮膚或放置引流管。ECDS這種近乎無創的技術能夠避免傳統手術的風險，又較常規的ERCP具有更高的技術成功率和更短的治療時間，從而減低手術的困難度。中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏表示，於10多年前將「超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術」（ECDS）引入本港，是亞太區應用此技術的先驅之一。這種近乎無創的技術首先應用於威爾斯親王醫院的患者身上，目前亦愈來愈多公立醫院採用這技術。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋　

 

 

 

相關文章

【動物走失】嘉道理農場走失水巨蜥昨日尋回　梯田享受日光浴被遊客目擊
今日 13:11
【動物走失】嘉道理農場走失水巨蜥昨日尋回　梯田享受日光浴被遊客目擊
【詐騙貸款】涉虛報收入騙逾477萬元貸款　前社署心理學家認欺詐囚2年半
今日 14:09
【詐騙貸款】涉虛報收入騙逾477萬元貸款　前社署心理學家認欺詐囚2年半
【跨境器官移植】國家衞健委代表到兒童醫院探芷希　盧寵茂：兩地病人可獲更多重生機會
今日 14:43
【跨境器官移植】國家衞健委代表到兒童醫院探芷希　盧寵茂：兩地病人可獲更多重生機會
【47人初選案】最後1名被告余慧明完成作供　暫定11月27日雙方作結案陳詞
今日 14:48
【47人初選案】最後1名被告余慧明完成作供　暫定11月27日雙方作結案陳詞

你可能感興趣

【動物走失】嘉道理農場走失水巨蜥昨日尋回　梯田享受日光浴被遊客目擊
今日 13:11
【動物走失】嘉道理農場走失水巨蜥昨日尋回　梯田享受日光浴被遊客目擊
【詐騙貸款】涉虛報收入騙逾477萬元貸款　前社署心理學家認欺詐囚2年半
今日 14:09
【詐騙貸款】涉虛報收入騙逾477萬元貸款　前社署心理學家認欺詐囚2年半
【跨境器官移植】國家衞健委代表到兒童醫院探芷希　盧寵茂：兩地病人可獲更多重生機會
今日 14:43
【跨境器官移植】國家衞健委代表到兒童醫院探芷希　盧寵茂：兩地病人可獲更多重生機會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
16:47 2023/08/01
【珍惜生命】港女從大角咀私樓高處墮下　送院後不治
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝