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熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
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【照顧者】理大推電子繪畫平台為照顧者紓壓　招募照顧者參與即睇詳情　

社會 15:15 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

（理工大學提供）

香港理工大學護理學院為紓緩照顧者的情緒壓力，研發「畫出我心」平台，讓照顧者利用電腦或智能電子設備，以繪畫提升精神健康，並透過平台聯繫其他照顧者，彼此互相支持，在照顧路途上不再感到孤單無助。

不少研究均顯示照顧者承受極大情緒壓力，較一般人容易出現抑鬱及焦慮。理工大學護理學院副學院主任梁綺雯表示照顧者工作量大，需要長時間貼身照料及看顧照顧對象，不能夠也不願意離開照顧對象外出，也缺乏私人時間，逐漸與外界失去連結，當出現困難時也不懂或不願意向外求助。

香港理工大學護理學院於早前進行「畫出我心」先導研究，邀請28名照顧腦退化患者的人士參加，讓他們使用電子繪畫平台連續8星期。研究發現電子繪畫平台能讓照顧者使用時感到滿足及樂趣、並作為釋放情感的渠道、以及帶來人與人之間的聯繫。

梁綺雯補，數據顯示不少照顧者在深夜時份繪畫，顯示繪畫平台提供了一個喘息空間，讓照顧者在忙碌的照護工作中，學習抽空照顧自己；而且部份照顧者在完成預定的8星期研究後，仍繼續使用平台，顯示平台對他們具吸引力。

目前，香港理工大學護理學院正與不同團體合作，招募體弱長者、腦退化患者或殘疾人士的照顧者參與計劃，免費使用「畫出我心」平台8星期；也邀請曾經是照顧者的人士擔任組長。

如欲對此計劃有興趣的人士或機構，可Whatsapp至5429-8126查詢。

 

 

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