【恐怖鄰居】美華裔化學博士生不滿鄰居發嘈音　CCTV揭門縫落毒一家三口頭暈嘔吐

▲ 美國華裔化學博士生不滿鄰居發出嘈音，在對方家門縫落毒致一家三口頭暈嘔吐。

鄰里關係和諧，可以互相照應，相反遇上麻煩鄰居實在不勝其擾。美國一名華裔化學博士生，因不滿樓上鄰居發出嘈音，在對方的家門縫落毒，導致一家三口頭暈、嘔吐等身體不適，鄰居於是裝閉路電視查看真相，才揭發博士生的惡行。

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據美國《霍士新聞》報道，Umar Abdullah與懷孕妻子去年6月搬到佛羅里達州一棟住宅大廈的單位，並迎來初生女兒。可是女兒出生不久後，住在他們樓下的華裔鄰居李旭明（Xuming Li，音譯），不時發短訊投訴他們腳步聲、關門聲、廁所板移動聲等太嘈吵，導致他睡得不好。

CCTV揭以針筒注入不明物質

李旭明的投訴持續，更在今年5月升級。當時Umar開始在家裡嗅到奇怪的氣味，令他們無故出現頭暈和嘔吐情況，他們檢查了電器，更換了熱水器，甚至請工作人員上門檢查，也沒有甚麼發現。當6月時，這種化學氣味再次出現時，Umar在家門外安裝了一個隱藏的閉路電視，他指「懷疑我們的鄰居從門注入了一些東西。」

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從6月27日一段閉路電視影片可見，李旭明走到樓上，拿出針筒注入一些不明物質，之後以針筒將不明物質從門縫注入Umar的單位內。於是Umar報警，李旭明被捕，並被控多項毆打罪和持有管制物質罪。Umar說︰

如果沒在CCTV發現事件，可能幾天後我們就死了。

事發後他回到家中仍感到不舒服，沒想到這樣的事情會發生在自己身上。

法庭文件顯示李旭明是南佛羅里達大學（University of Southern Florida）化學系的一名博士學生，校方發言人指出，2023年夏季起他不再就讀該校。而警方發現李旭明注入鄰居單位的有毒物質含氫可酮（Hydrocodone）及美沙酮（Methadone）。

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責任編輯︰王明芳