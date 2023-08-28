【創作之路】追女仔孕育創作　浸大年輕作家曾繁裕奪新秀獎

▲ 浸大中文系助理教授曾繁裕獲本年藝發局藝術新秀獎。（曾耀輝攝）

現年35歲的年輕作家、浸大中文系助理教授曾繁裕，獲本年藝發局藝術新秀獎。他說自己創作始於中學時代「追女仔」，曾為暗戀女生寫詩、參加徵文比賽博關注，而戀愛失敗的經歷為日後創作注入養份；希望未來寫出更多雅俗共賞作品、與電視台合作拍節目推廣文學。對於未來，曾繁裕不擔心文學作品會被AI生成作品取代，認為「人有追求真實的衝動」，相反AI作品欠缺質感。

中四暗戀同學作詩 參賽奪冠

曾繁裕於中四時為追女仔作詩、發奮讀書，更參加徵文比賽為博取暗戀女同學注意，怎料首次參賽便獲全港冠軍。雖未能修成正果，但他在城大商科畢業後，再進修比較文學碩士及博士，輾轉曾到中學及內地大學教書，終憑其創作能力成功獲得浸大中文系教職。

他認為自己較幸運，比喻為「學術人回到自己故鄉工作」，不必擔任「飄流教師」，朝不保夕。亦因此，他慨歎文藝界工作薪金低，行業艱難，故本港作家一般要靠多種身份維持生計，並提及大部分朋友會從事相關工作如老師、記者等再創作。

曾繁裕認為，在本地推廣文學困難，源於社會塑造功利文化，存在寫作等同「乞食」的想法，並提及其父曾向他表示，不明白他首部小說在寫甚麼，故希望未來寫出更多雅俗共賞作品，在兩者間取得平衡，繼續用創作摸索及疏理人生，甚至希望與電視台合作拍節目，以推廣文學。他亦表示，其最新小說作品《三》中，撰寫了一篇散文描述男生遭欺凌後輕生的故事，呈現現今年輕人的苦悶狀態，盼引起社會關注邊緣人士。

▲ 現年35歲的曾繁裕已有多本散文作品。（曾耀輝攝）

冀作品雅俗共賞 夥電視台推廣

另外，曾繁裕認為在中學體制下，傾向選取高深文章作為教材，只有背頌才會取得高分數，十分離地，又形容「余光中式散文」的寫作手法落伍，難引發中學生共鳴；但他坦言，有關文章確實能考核學生能力，及用作教授修辭技巧，有其存在的必然性。

近年AI生成作品引起討論，但曾繁裕不擔心真人創作文學作品會被取代，他以人工智能詩歌寫作系統「九歌」為例，確能夠作出合乎平仄、押韻及通順的詩歌，但認為「人有追求真實的衝動」，不希望被騙，然而AI作品欠缺質感，故會大打折扣、並非人想要的創作。

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記者：梁凱婷